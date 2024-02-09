Люди России: Михаил Артёменков — научная деятельность во благо Отечества

Михаил Артёменков — кандидат исторических наук и преподаватель — с 2019 года занимает должность ректора Смоленского государственного университета. Его научная деятельность включает более 70 работ, охватывающих историю, международные отношения в различные исторические периоды, а также политику и право.

Некоторые факты о Михаиле Николаевиче Артёменкове:

Полное имя: Артёменков Михаил Николаевич

Дата рождения: 7 ноября 1978 года

Знак зодиака: Скорпион

Место рождения: город Смоленск

Возраст: 45 лет

Гражданство: Российская Федерация

Семейное положение: Женат

Род деятельности: Управленец

Михаил Артёменков — ранние годы, образование и карьера

Михаил Николаевич Артёменков родился 7 ноября 1978 года в Смоленске, где прошли его детство и юность. Его родители работали в строительной сфере. Уже в школьные годы Михаил проявил интерес к истории, вдохновленный увлекательными рассказами учителей и любовью к чтению приключенческих романов.

Получив аттестат о среднем образовании, он поступил на исторический факультет Смоленского университета, где в 2000 году окончил обучение с красным дипломом. Затем Михаил решил продолжить свое образование и поступил в аспирантуру. В течение трех лет он углубленно изучал историю стран Старого света, собирая материал для своей диссертации. В 2003 году он успешно защитил свой научный труд, посвященный политике Британии в отношении французских гугенотов в период религиозных войн.

Получив кандидатскую степень по истории, Михаил поступил в Саратовскую государственную юридическую академию, где изучал юриспруденцию. В 2011 году он получил второй диплом о высшем образовании. Знания по обеим специальностям дополняют друг друга, помогая ему глубже понимать причины прошлых исторических событий.

В 1998 году, Михаил Николаевич начал работать на кафедре всеобщей истории Смоленского университета, параллельно с обучением. Начав с должности лаборанта, он стремительно продвигался по карьерной лестнице, ведя лекции по профильным дисциплинам с 2000 по 2009 год. В 2012 году он стал заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин и проректором по учебной части, где его обязанности включали улучшение качества преподавания и внедрение цифровых технологий в образовательный процесс.

Михаил Артёменков — управленец и доверенное лицо Президента РФ

С 2017 года Михаил Николаевич занимает должность исполняющего обязанности ректора, а через два года становится ректором Смоленского государственного университета. Под его руководством находятся 9 факультетов, 34 кафедры и высококвалифицированный педагогический состав.

Помимо управления университетом, Михаил Николаевич активно занимается научной деятельностью. Он регулярно выступает на научных конференциях в качестве спикера, публикует статьи в престижных научных изданиях и является автором учебно-методических работ.

С 25 февраля 2022 года Артеменков Михаил Николаевич также исполняет обязанности председателя Русского географического общества в Смоленске, где продолжает развивать научные проекты, связанные с изучением географии и истории родной области, включая исследования антропогенного воздействия на окружающую среду. В декабре 2023 года он стал доверенным лицом президента Владимира Путина.

О личной жизни Михаила Артёменкова известно мало. Он женат и воспитывает двоих детей, с супругой старается внушить им любовь к чтению и стремление к знаниям.