Люди России: Наталья Сергунина — ее имя прочно связано с экономическим развитием Москвы

Наталья Алексеевна Сергунина — одна из наиболее заметных и уважаемых фигур в российской политике и управлении. С начала 2000-х годов она уверенно продвигается по служебной лестнице, занимая ключевые посты в правительственных структурах. Ее имя прочно связано с экономическим развитием Москвы, цифровой трансформацией столицы, модернизацией туристической сферы и программами поддержки предпринимательства. Несмотря на высокую публичную активность в профессиональной сфере, Наталья Сергунина остается достаточно закрытой персоной в вопросах личной жизни, вызывая тем самым еще больший интерес у общественности и СМИ.

Детство и юность: формирование характера

Наталья Сергунина родилась 22 августа 1978 года в Москве в семье, где царили дисциплина, высокий интеллектуальный уровень и постоянное стремление к саморазвитию. Ее отец был судьей военного трибунала, что предполагало частую смену места жительства. Семья жила в разных городах, в том числе в Хабаровске, что сделало Наталью более адаптивной и устойчивой к переменам. За школьные годы ей пришлось сменить шесть учебных заведений, что не помешало отличной успеваемости и активной внеучебной жизни.

Мать Натальи Алексеевны — филолог, свободно владеющая английским и итальянским языками. Помимо гуманитарного образования, она также имела специальность в области пищевых технологий. Наталья росла в атмосфере уважения к знаниям, что сформировало ее стремление к профессионализму и высокому уровню ответственности.

В Хабаровске будущая чиновница активно занималась спортом: дзюдо, теннисом, горными лыжами. Одновременно она посещала музыкальную школу, что говорит о многогранном развитии в детстве. В 1991 году семья возвращается в Москву, где отец, завершив военную карьеру, открыл собственную адвокатскую фирму. Именно это решение повлияло на выбор Натальей профессии — она поступила на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Образование и первые шаги в карьере

Учебу в МГУ Наталья Сергунина завершила в 2000 году с отличием, после чего практически сразу начала профессиональную деятельность. Первой ее должностью стало место консультанта в Департаменте правового обеспечения Министерства имущественных отношений РФ. Она быстро зарекомендовала себя как инициативный и ответственный сотрудник.

Через два года Наталья была повышена до заместителя начальника отдела. Затем, спустя еще два года, получила новое повышение. Это совпало с преобразованиями в государственном органе: Министерство имущественных отношений было реорганизовано в Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество), где Сергунина заняла пост заместителя начальника Управления недвижимого и движимого имущества.

Рост карьеры: переход в Росимущество и мэрию Москвы

В 2008 году Наталья Сергунина получила серьезное повышение, став заместителем руководителя Росимущества. Это был период значительного расширения ее полномочий. Опыт, полученный за время работы в федеральной системе, сыграл решающую роль в следующем этапе карьеры.

В 2010 году, когда Сергей Собянин стал мэром Москвы, он начал формировать собственную команду. Среди приглашенных специалистов оказалась и Наталья Сергунина. Ей предложили занять пост руководителя Департамента имущества города и одновременно заместителя мэра.

С 2011 года она стала курировать имущественно-земельные отношения, вопросы инвентаризации и внедрения эффективных механизмов управления городскими активами. Под ее руководством началась активная реализация программ по продаже неэффективных городских объектов и модернизации исторических зданий с использованием механизма льготной аренды.

Вице-мэр и экономическая политика столицы

В 2013 году Наталья Сергунина была назначена вице-мэром по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. В ее компетенцию входили бюджетирование, поддержка малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвестиций.

При участии Натальи Алексеевны были реализованы масштабные программы, среди которых — реформирование муниципального имущества, запуск системы открытых аукционов, поддержка частных инициатив и реставрация культурных объектов. Это повысило прозрачность экономических процессов в Москве и способствовало росту доверия инвесторов.

Новая роль — глава Аппарата Мэра и Правительства Москвы

В 2018 году Наталья Сергунина получила новое назначение — заместитель мэра и глава Аппарата Мэра и Правительства Москвы. Она курирует стратегические направления: цифровизация, туризм, культура, информационные технологии и развитие предпринимательства.

Среди ее ключевых проектов — внедрение мобильных и цифровых сервисов, направленных на упрощение доступа москвичей к различным видам услуг. Электронные медкарты, запись к врачу, система «Мой район», интеграция образовательных платформ — все это стало доступным благодаря реформам, инициированным Сергуниной.

Поддержка бизнеса и туризма

Особое внимание чиновница уделяет развитию бизнеса. Программа «Малый бизнес Москвы» помогает начинающим предпринимателям получить знания, консультации и доступ к господдержке. Для крупных компаний был создан Московский инновационный кластер, объединивший усилия государства, науки и бизнеса.

В 2022 году стартовал проект «Сделано в Москве». Он стал площадкой для выхода столичных товаров на международные рынки. Уже к 2025 году сеть торговых точек насчитывает пять магазинов, а число участников превысило 5000 предпринимателей.

В сфере туризма был запущен портал Russpass, существенно упростивший планирование поездок в Москву. А специальные туристические центры с многоязычной поддержкой стали визитной карточкой столицы. Поток туристов благодаря этим мерам увеличился вдвое.

Возрождение ВДНХ

Один из самых знаковых проектов Натальи Сергуниной — масштабная реконструкция ВДНХ. С 2014 года под ее кураторством на территории комплекса были расчищены завалы, запрещена стихийная торговля, отреставрированы павильоны, высажены деревья и открыты технопарки. Обновленная ВДНХ стала культурно-образовательным и деловым центром, где проводят международные форумы, выставки и фестивали.

Развитие технопарков

Еще одно важное направление деятельности — расширение сети технопарков. Если в начале 2010-х годов их было всего шесть, то в 2025 году их число перевалило за пятьдесят. Это не просто бизнес-пространства, а места концентрации научно-технического прогресса, где созданы благоприятные условия для инновационных компаний.

На территории технопарков действуют льготные программы, снижаются налоги и арендные ставки. Здесь размещаются как стартапы, так и производственные предприятия, что способствует созданию новых рабочих мест.

Работа в период пандемии

Во время пандемии COVID-19 Наталья Сергунина сосредоточилась на поддержке бизнеса. Разрабатывались меры по компенсации убытков, субсидированию кредитов, помощи в аренде и налогообложении. Особое внимание было уделено туристическому сектору, наиболее пострадавшему в условиях ограничений. Меры позволили сохранить тысячи рабочих мест и обеспечить восстановление экономики в кратчайшие сроки.

Личная жизнь и интересы

Несмотря на публичную деятельность, Наталья Сергунина предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Известно, что она была замужем и воспитывает дочь. Сейчас чиновница разведена, однако, по словам коллег, успешно совмещает активную профессиональную жизнь с ролью матери.

Среди увлечений — горные лыжи, книги по истории и фантастике, прогулки в природных парках. Любимыми местами в Москве она называет Сокольники, Воробьёвы горы и Измайловский парк.

Хотя о личной жизни Натальи Алексеевны известно немного, в открытых источниках упоминается, что у Сергуниной есть сестра. О ней почти ничего не известно — фамилия, род деятельности и другие сведения не публикуются. Такой подход к конфиденциальности подчеркивает стремление Натальи Сергуниной сохранить границы между служебной и личной сферами жизни.

По оценкам специалистов, Наталья Алексеевна Сергунина — пример современного эффективного управленца. Ее карьера показывает, как профессионализм, дисциплина и стратегическое мышление могут менять облик города. Внесённый ею вклад в развитие столицы заметен по множеству направлений — от цифровых сервисов до возрождения исторических пространств. При этом оставаясь скромной в отношении личной жизни, она продолжает трудиться на благо города, служа образцом для молодых специалистов и управленцев.

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