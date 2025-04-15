Люди России: Сергей Деревянко — путь от оперуполномоченного до руководителя инфраструктурных проектов

Генерал-майор Сергей Станиславович Деревянко (ныне в отставке), кандидат юридических наук, посвятил более 30 лет своей жизни службе в правоохранительной системе. За годы службы он прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска в Мончегорске до главы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу и сотрудника Администрации Президента РФ. После выхода в отставку Сергей Станиславович стал руководителем в сфере управления государственными и частными структурами, возглавив Совет директоров «Инфратех Концессии».

Детство и становление

Сергей Деревянко родился 18 июня 1960 года в многодетной семье в городе Гомеле (Белорусская ССР). Он был пятым ребёнком в семье. Его отец, ветеран Великой Отечественной войны, занимал руководящую должность на одном из предприятий города, но ушёл из жизни, когда Сергею было 16 лет. Своими наставниками в юности он называет мать и дядю, служившего на Северном флоте.

С юных лет Сергей увлекался спортом, имел первый разряд по боксу и принимал участие в соревнованиях регионального и республиканского уровней. Эти черты — дисциплина, упорство, воля к победе — стали основой его будущей карьеры.

Образование и начало службы

После окончания школы Сергей поступил в инженерное морское училище в Мурманске, где получил профессию инженера-электромеханика судового оборудования. Уже тогда он прошёл военную кафедру и получил звание офицера запаса. Некоторое время он работал в отрасли рыбной промышленности, после чего прошёл курсы по направлению уголовного розыска и вступил на путь правоохранительной службы.

Службу он начал в 1986 году в Мончегорске, где занимался оперативной работой в сложной криминогенной обстановке. Вскоре был признан лучшим оперуполномоченным региона и возглавил уголовный розыск города. С этого началась его стремительная карьера в системе МВД.

Карьера в МВД: от регионального управления до Администрации Президента

Сергей Станиславович прошёл все ступени оперативной и управленческой службы. Работал в структурах по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, занимал руководящие должности в УБОП и ФСКН, возглавлял департаменты собственной безопасности МВД. В 2007 году ему было присвоено звание генерал-майора милиции, позже — генерал-майора полиции.

В 2011 году после реформы МВД, преобразовавшей милицию в полицию, Деревянко был назначен заместителем руководителя Главного управления собственной безопасности МВД РФ, а затем перешёл на работу в Администрацию Президента РФ. В течение двух лет он курировал деятельность Главного управления МВД по ЦФО, взаимодействуя с органами правопорядка и координируя выполнение задач главы государства.

Переход в гражданский сектор и «Инфратех Концессии»

После выхода в отставку в 2014 году Сергей Деревянко продолжил активную профессиональную деятельность в гражданском секторе. Он возглавил дочернюю структуру ОАО «РЖД» — компанию «РЖД-Здоровье», под его управлением находилась крупная сеть санаториев по всей стране.

В 2019 году им была основана компания «Инфратех Концессии», специализирующаяся на инфраструктурных проектах. Компания занимается реализацией проектов в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), участвует в развитии дорожной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в различных регионах России. Деревянко занимает пост председателя Совета директоров компании, применяя накопленный управленческий и юридический опыт на благо бизнеса и общества.

Личность и принципы

Деревянко Сергей Станиславович — человек, чьё имя ассоциируется с порядком, дисциплиной и системным подходом к решению задач. За годы службы он заслужил репутацию честного и принципиального руководителя, для которого честь мундира и личная ответственность всегда были выше сиюминутных выгод.

Сегодня он продолжает работу на благо страны, уже в статусе бизнесмена и общественного деятеля, реализующего масштабные проекты в ключевых сферах экономики.

Сергей был женат дважды и имеет детей от обоих браков.

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