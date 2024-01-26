Люди России: Юлия Александровна Белехова — биография

Юлия Белехова — выдающийся российский общественный деятель, организатор и лидер организации «Комитет семей воинов», а также руководитель регионального отделения движения «Народный фронт «За Россию»» в Подмосковье. Ее имя стало известным благодаря активной поддержке участников Специальных Военных Операций (СВО).

Белехова Юлия Александровна также участвует в работе Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Основная информация:

Полное имя: Белехова Юлия Александровна

Белехова Юлия Александровна Дата рождения: 10.11.1982 года

10.11.1982 года Знак зодиака: Скорпион

Скорпион Возраст: 41 год

41 год Место рождения: г. Ногинск

г. Ногинск Гражданство: Россия

Россия Семейное положение: замужем

замужем Дети: четверо

четверо Род деятельности: общественный деятель

Образование и ранние годы: Юлия Белехова родилась 10 ноября 1982 года в Ногинске. Информации о её родителях пока нет. После окончания школы она поступила в вуз, где изучала бухгалтерский учёт и аудит. В 2015 году получила диплом академии предпринимательства.

Общественная деятельность: После окончания учебы Юлия Белехова активно включилась в сферу ЖКХ. К к 2015 году она возглавила объединение председателей советов многоквартирных домов Подмосковья. С 2019 года она стала главой подмосковного отделения «Народного фронта «За Россию»». В этом качестве она добилась заметных результатов в защите гражданских прав и улучшении качества жизни.

Важным этапом в её общественной деятельности стало участие в поддержке участников СВО. В 2022 году её сын был направлен на Украину в рамках спецоперации, и с тех пор Юлия Белехова активно занимается вопросами поддержки семей воинов. Она также вступила в Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Личная жизнь: Информация о личной жизни Юлии Белеховой ограничена. В социальных сетях она демонстрирует свою активность в профессиональной сфере, делится планами и успехами, но не раскрывает подробности личных аспектов. Вместе с тем, известно, что она замужем за Вадимом Дорохиным. У пары четверо детей: Виктория, Герман, Григорий и приёмный сын Егор.

Текущая деятельность:

В 2022 году Юлия Белехова совместно с 23 матерями военнослужащих создала «Комитет семей воинов Отечество». Известно, что при участии организации в зону СВО были отправлены 6 тысяч тонн гумпомощи, а также маскировочные сети, окопные свечи, сухпайки, санитарные носилки.

В 2023 году Юлия Белехова предложила инициативу по созданию генетической базы данных бойцов СВО с целью более эффективного проведения экспертных исследований в случае гибели военнослужащих:

Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова, — цитирует Юлию Белехову портал РУВИКИ.

Летом 2023 года она также объявила об уходе из Ассоциации глав МКД, чтобы максимально сосредоточиться на поддержке участников СВО и их семей.

На данный момент Юлия Белехова активно фокусируется на поддержке бойцов на передовой, их семей и жителей освобождённых территорий.