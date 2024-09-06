Люди труда. в Симферополе, на центральной аллее бульвара Франко обновлена уличная выставка

Фотовыставка, посвящённая рабочим профессиям и городским службам, открыта на центральной аллее бульвара Франко в Симферополе. На уличной выставке «Мы делаем город лучше!» представлены фотографии работников городских предприятий, которые делают наш город более чистым, уютным, высаживают зелёные насаждения и заботятся о скверах, парках и общественных пространствах крымской столицы, восстанавливают уличное освещение и ремонтируют дорожную инфраструктуру города.

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