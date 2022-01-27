Люпин — лекарственные свойства и применение в медицине

Люпин отличается крупными листьями, которые всегда повернуты к солнцу. Люпин не требователен к почвенному плодородию. Из этого замечательного растения получают ценнейшее масло, которое является природным антиоксидантом. Его нередко используют в косметических целях.

Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы такое полезное масло является своеобразным лекарством. Люпин богат белковыми веществами. В севообороте это превосходное растение считается немаловажным источником биологического азота. Семена люпина содержат белок, который в сочетании с зеленой массой может использоваться в качестве корма для сельскохозяйственных животных.

Люпин — полезные свойства

Полезные свойства люпина проявляются в лечении различных заболеваний и общем оздоровлении организма, ведь в нем много натуральных компонентов, которые этому способствуют. Так среди лечебных свойств:

уменьшение тошноты;

повышение аппетита;

нормализация сахара в крови;

профилактика болезней сердца;

обеззараживание ран;

зашита от вирусов и микробов;

лечение язв, опухолей;

очищение кожи от угрей и акне;

снятие воспаления седалищного нерва;

препятствие загноению ран и гангрен;

прочищение закупоренных проходов селезенки;

предотвращение возникновения катаракты;

усиление иммунитета;

активизация кровообращения;

улучшение состояния кожи головы и волос;

омоложение, тонизация и очищение кожи;

укрепление ногтей.

Люпин — применение в народной медицине

Люпин великолепно помогает при язвах и опухолях, а также отлично борется с угрями на лице. Если сделать лекарственную повязку из такого растения, то она быстро поможет при таком недуге как воспаление седалищного нерва. Обработка гангрены люпиновым отваром препятствует гниению. Мука из этого растения поможет избавиться от влажных язв на голове. Если отварить люпин в уксусе и добавить перец с мёдом, то такое средство способствует открытию закупоренных проходов в селезенке. Следует также отметить, что данное растение способно успокоить тошноту и повысить аппетит.

Это растение часто используется в косметологии, ведь его эффективность там очевидна, но существуют и другие рецепты народной медицины, которые помогают бороться с разными недугами.

Для укрепления иммунитета и стимуляции пищеварения нужно замочить зерна в теплой воде и через 5-6 часов отварить их в 200 мл кипятка. Отвар пьют не процеживая, по стакану два раза в день.

В качестве компресса при простуде используют еще зеленые измельченные отваренные зерна люпина.

Такой же компресс можно делать для того, чтобы снять воспаление седалищного нерва.

Смешав в равном количестве муку люпина и ячменя, можно делать примочки для гниющих ран, мокрых язв на голове и потницы.

При гангрене и нарывах используют мазь из 10 г порошка из семян, большой ложки меда и двух ложек уксуса. Замешав густую массу, ее накладывают на поврежденное место, и принимают по столовой ложке внутрь три раза в день.

Смешав 20 мл масла люпина, столовую ложку меда и 50 мл виноградного вина получают настойку для улучшения работы сердца. Ее принимают пару раз в день.

Для нормализации работы селезенки и печени готовят настой. Возьмите по 10 г муки из семян люпина, сушеной руты и молотого перца, 100 мл уксуса и пару ложек меда смешивают и оставляют на 2 часа. Принимают 2 раза в день по столовой ложке.

Для свежести кожи стоит приготовить отвар для умывания. Для него 50 г сбора из семян люпина, конских бобов, дынных семечек, крахмала и нута заваривают в 500 мл воды и настаивают 5-6 часов. Умываются утром и вечером.

Чтобы укрепить волосы стоит приготовить средство из 50 г люпина, 30 г измельченного венериного волоса и ивовой коры. Сбор варят в литре воды 10 минут и процеживают. После обычного мытья волос этим отваром стоит ополаскивать волосы. Чтобы ускорить рост волос можно чередовать отвар со средствами из лавровишни, которая отлично помогает от облысения.

От прыщей и жирной кожи поможет надземная часть растения. Траву мелко нарезают, заваривают кипятком, процеживают и наносят на лицо на 15 минут. Для проблемной кожи рекомендуется повторять процедуру два раза в неделю. А если нужно избавиться от следов и шрамов после прыщей, то можно использовать ладан, который отлично их разглаживает.

Можно настоять траву пару дней на водке или белом вине, а затем разбавить водой, чтобы получить освещающий и очищающий лосьон.

Семена люпина

После цветения люпина образуются бобы, они неравномерно высыхают и скручиваются в интересные спиральки. Створки раскрываются, и семена разбрасываются. Семена у этого растения довольно крупные. Из них без труда можно вырастить превосходные многолетние растения. Для этого необходимо в апреле высеять набухшие семена люпина в грунт на затененные грядки, а в мае уже можно высаживать полученные сеянцы в саду. Особо красивые экземпляры можно размножать вегетативно.

Люпин узколистный

Красивый узколистный люпин можно легко встретить в диком виде в Средиземноморье. С начала двадцатого века посевы этого растения появились и в Украине. Оно устойчиво к холодам и способно выдерживать сильные заморозки. Такое влаголюбивое растение отдает предпочтение легким супесчаным и суглинистым почвам. Вегетационный период находится в пределах от 70 до 170 дней, в зависимости от сорта узколистного люпина.

Такое самоопыляемое растение может достигать в высоту 150 см. При этом корневая система может быть длиною 2 м. Прямостоячий зеленый стебель обладает слабым опушением. Крупные листья состоят из 8 ланцетных желобчатых элементов. Соцветие представлено в виде верхушечной малоцветковой кисти, а плод – в виде вздутого боба. В каждом бобе содержится около 5 семян округлой формы.

Сорта люпина

Однолетние люпины считаются гибридами разных видов. Некоторые миниатюрные виды пользуется особой популярностью. Они достигают в высоту полуметра. Такие сорта имеют белые или молочные цветки, которые могут быть и одноцветными, и двуцветными. Люпин почтимясистый может похвастаться своими небесными соцветиями. Многие высокорослые многолетние люпины можно с легкостью выращивать в качестве однолетних растений.

Цветы люпина

Зацветает это оригинальное растение в средней полосе России и в теплых регионах стран СНГ примерно в конце мая. Чтобы образовались новые побеги, у люпина следует срезать отцветающие стебли. Благодаря такой процедуре цветение люпина продлится до глубокой осени.

Следует отметить, что некоторые сорта могут похвастаться крупной цветочной кистью, длина которой может достигать одного метра. Однако существует немало сортов, которые отличаются широкими короткими соцветиями. Окраска цветков бывает самой разнообразной. Кроме того, выведены и сорта с сочетанием двух оттенков. Цветок этого восхитительного растения состоит из пяти изящных лепестков.

Белый люпин

Белый люпин – это однолетник, высота которого достигает одного метра. У данного вида прямой и слегка опушенный стебель. Такое корневищное растение имеет пальчатые листья на весьма длинных черешках. Крупные листья разделены на пять элементов. Стеблевые листья идут в очередном порядке. Изумительные белые цветки собраны в тонкие прямые соцветия. Плод представлен в виде небольшого боба округлой формы. Родиной белого люпина является Средиземноморье.

Желтый люпин

Желтый люпин является факультативным перекрестником. Во время цветения желтого люпина цветки охотно посещают пчелы, полностью опыляя растение. Двое и более сортов растений рекомендуется высаживать не менее чем в полукилометре друг от друга. В противном случае произойдет переопыление, что в свою очередь приведет к увеличению выхода семян с низкой устойчивостью к фузариозу, а также повышенной алкалоидностью. Бобы у желтого люпина не растрескиваются. Однако они могут опадать при несвоевременной уборке.

Люпин как сидерат

Однолетний люпин считается лучшим сидератом, поскольку в нем накапливается необходимая биомасса и аккумулируется большое количество питательных веществ. Люпин способен значительно улучшить структуру почв, обогащая их азотом. Доказано, что по содержанию азота, фосфора и калия именно это растение превосходит навоз.

Неслучайно предпочтение отдается синему люпину. Его несколько сортов характеризуются высокоскоростным ростом, способны развивать мощную корневую систему, а также нечувствительны к кислотности почв и устойчивы к холоду. Развитые корни питаются из глубины почвы примерно с двух метров, не обедняя сам грунт. Глубина заделки зеленой массы люпина напрямую зависит от влажности, рыхлости и типа почвы, а также от состояния погоды. Самым оптимальным применением биомассы такого растения является заделка на глубину примерно 8 см.

Люпин кормовой

Именно люпин кормовой превосходит по содержанию белка все популярные возделываемые культуры из семейства зернобобовых. Зачастую выращивают два вида. К ним относятся узколистный и желтый. Желтый люпин предназначен для получения значительного количества белковой зеленой массы. Из узколистного люпина получают отличное фуражное зерно.

Оба вида такого растения предпочитают легкие суглинистые почвы, требуя почвы слабокислые и близкие к нейтральным. Люпин плохо реагирует на переизбыток кальция. Под такую капризную культуру следует проводить заблаговременное известкование. Посев люпина кормового осуществляется в ранние сроки путем широкорядного способа с междурядьями около 50 см. Этот сорт практически не подвержен повреждению естественными вредителями.

Лист люпина

Восхитительно красивые крупные листья пальмовидной формы делают кусты люпина нарядными и разнообразными по окраске. Прямостоячий стебель округлого типа покрыт волосками и ветвится в основном только в нижней части. Пальчатые листки состоят из нескольких элементов подобия листочков. Они расположены на опушенных и довольно длинных черешках. С верхней стороны листочки покрыты редкими волосками, в то время как с нижней находятся густые и прижатые к пластинке волоски.

Противопоказания к применению люпина

Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость продукта.

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