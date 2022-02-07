Магазин аккаунтов «Retriv.Biz» предлагает надежные страницы в социальных сетях

Аккаунты в ВК
Правило маркетинга гласит, что бизнес должен быть там, где внимание большинства. Одно из таких мест в современном мире – страницы социальных сетей. Эти платформы перестали быть местом для общения и развлечения. С помощью социальных сетей сегодня бизнес может найти своих потенциальных покупателей, реализовать товары и услуги, распространять свои идеи и разумеется, зарабатывать на этом.
Ресурс «Retriv.Biz» на протяжении 5 лет занимается поставкой аккаунтов в социальных сетях для различных целей. Здесь можно купить аккаунты на любой параметр. Профили для продажи защищены от блокировки, имеют свой срок создания и верифицированы. Купленный вариант может быть использован в маркетинговых или личных целях. В настоящее время доступны страницы на всех популярных площадках: Facebook, VK, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube и прочие.
Какие задачи решает магазин аккаунтов для ВК и чем полезна покупка готовых аккаунтов? Рассмотрим далее.
- Нет необходимости покупать дополнительный номер телефона. Социальная сеть ВКонтакте выдвигает ряд требований к пользователям. Одно из главных таких требований – регистрация в привязке к активному номеру телефона. Если вы когда-то регистрировали свой номер, то теперь каждая новая регистрация требует отдельного номера. Покупая готовый профиль, вы успешно обходите этот нюанс.
- Экономия времени. Если профиль используется для подключения таргетированной рекламы, то он должен соответствовать ряду внутренних требований социальной сети. В частности, есть требования к сроку создания. Открыв страницу сегодня или на прошлой неделе, запустить с него рекламу не получится. Нужна страница с историей.
- Возможность для личного заработка. Дополнительный профиль – дополнительная целевая аудитория. Она будет полезна для продвижения любого товара или услуги. Обычно возможности одного аккаунта ограничены. Если использовать несколько профилей, то увеличивается и результат любой деятельности в социальных сетях.
Для чего покупать аккаунт ВК?
Аккаунты решают следующие задачи:
- Привлечение внутреннего и внешнего трафика. Сайт или блог не развиваются без ссылочной массы. Переходы из социальных сетей – отличный инструмент наращивания этого параметра. Используйте купленный вариант для распространения ссылок на свой сайт и уже определенный показатель активности будет обеспечен.
- Установить обратную связь. Чтобы боты могли отвечать вашим клиентам, чтобы администраторы могли автоматически мониторить страницы понадобятся дополнительные профили. При такой работе часто профили попадают в бан. Проверенные профили защитят от такой неприятности.
- Методы монетизации. Это могут быть искусственные способы создания активности для другой страницы: лайки или комментарии, поделиться информацией или рассылка другим пользователям. Подразумевается любой легальный способ активности. Это также способствует развитию целевых страниц.
Как купить?
В сети можно найти множество предложений прибрести аккаунты. Однако не каждому стоит доверять. Есть большое количество не добросовестных ресурсов, предлагающих проблемные аккаунты. В этом случае покупатель теряет свои деньги: он либо получает изначально некачественный профиль, либо потом эта страница попадет в бан или не будет возможности восстановить к нему доступ.
Ресурс «Retriv.Biz» дорожит своей репутацией и предлагает только надежные страницы. О репутации магазина говорит количество отзывов тех, кто уже делал покупки в нашем магазине и убедился в прозрачности схемы работы.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!