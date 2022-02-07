Магазин аккаунтов «Retriv.Biz» предлагает надежные страницы в социальных сетях

Аккаунты в ВК

Правило маркетинга гласит, что бизнес должен быть там, где внимание большинства. Одно из таких мест в современном мире – страницы социальных сетей. Эти платформы перестали быть местом для общения и развлечения. С помощью социальных сетей сегодня бизнес может найти своих потенциальных покупателей, реализовать товары и услуги, распространять свои идеи и разумеется, зарабатывать на этом.

Ресурс «Retriv.Biz» на протяжении 5 лет занимается поставкой аккаунтов в социальных сетях для различных целей. Здесь можно купить аккаунты на любой параметр. Профили для продажи защищены от блокировки, имеют свой срок создания и верифицированы. Купленный вариант может быть использован в маркетинговых или личных целях. В настоящее время доступны страницы на всех популярных площадках: Facebook, VK, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube и прочие.

Какие задачи решает магазин аккаунтов для ВК и чем полезна покупка готовых аккаунтов? Рассмотрим далее.

Нет необходимости покупать дополнительный номер телефона. Социальная сеть ВКонтакте Экономия времени. Если профиль используется для подключения таргетированной рекламы, то он должен соответствовать ряду внутренних требований социальной сети. В частности, есть требования к сроку создания. Открыв страницу сегодня или на прошлой неделе, запустить с него рекламу не получится. Нужна страница с историей. Возможность для личного заработка. Дополнительный профиль – дополнительная целевая аудитория. Она будет полезна для продвижения любого товара или услуги. Обычно возможности одного аккаунта ограничены. Если использовать несколько профилей, то увеличивается и результат любой деятельности в социальных сетях.

Для чего покупать аккаунт ВК?

Аккаунты решают следующие задачи:

Привлечение внутреннего и внешнего трафика. Сайт или блог не развиваются без ссылочной массы. Переходы из социальных сетей – отличный инструмент наращивания этого параметра. Используйте купленный вариант для распространения ссылок на свой сайт и уже определенный показатель активности будет обеспечен.

Установить обратную связь. Чтобы боты могли отвечать вашим клиентам, чтобы администраторы могли автоматически мониторить страницы понадобятся дополнительные профили. При такой работе часто профили попадают в бан. Проверенные профили защитят от такой неприятности.

Методы монетизации. Это могут быть искусственные способы создания активности для другой страницы: лайки или комментарии, поделиться информацией или рассылка другим пользователям. Подразумевается любой легальный способ активности. Это также способствует развитию целевых страниц.

Как купить?

В сети можно найти множество предложений прибрести аккаунты. Однако не каждому стоит доверять. Есть большое количество не добросовестных ресурсов, предлагающих проблемные аккаунты. В этом случае покупатель теряет свои деньги: он либо получает изначально некачественный профиль, либо потом эта страница попадет в бан или не будет возможности восстановить к нему доступ.

Ресурс «Retriv.Biz» дорожит своей репутацией и предлагает только надежные страницы. О репутации магазина говорит количество отзывов тех, кто уже делал покупки в нашем магазине и убедился в прозрачности схемы работы.

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