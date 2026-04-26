Магнитные бури в мае: в какие дни Солнце будет бить по Земле

По данным ученых, магнитные бури обрушатся на Землю еще в конце апреля. 29 и 30 их уровень достигнет класса G1. 1 и 7 мая геомагнитная обстановка еще будет оставаться неспокойной, но без преодоления критических отметок шторма.

Самая сильная магнитная буря месяца ожидается 15 и 16 мая, но ее уровень не превысит класса G1.

В Лаборатории также сообщили, что 24 апреля рост активности на Солнце преодолел порог вспышек высшего уровня.

На Солнце за сутки были зарегистрированы сразу две вспышки уровня X. Первая наблюдалась в 04:07 по Москве. Второе событие произошло ровно через 8 часов, в 12:07 по московскому времени. Оба события имели почти равный балл, составивший около X2.5, и стали самыми сильными почти за 2,5 месяца, — рассказали астрономы.

Отмечается, что обе вспышки сопровождались крупными выбросами плазмы, которые хорошо различимы на поступивших снимках с космических телескопов.

Ранее сообщалось, что ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году. По данным ученых, геомагнитная активность в наступившем году растет с превышением показателей предыдущего рекордного года. Темп формирования геомагнитных возмущений за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего, 2025 года, которые, в свою очередь, были максимальными за последние 10–20 лет.

