Параметры землетрясения в регионе: Крымский регион, дата 1 сентября 2024 года в 02:50:57 (05:50:57 мск — прим. ТАСС), глубина 10 км, магнитуда 4, — говорится в сообщении.
В соответствии с координатами эпицентр находился в 70 км к юго-западу от Керчи и в 55 км к юго-западу от Тамани. В институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского ТАСС сообщили, что в настоящее время идет обработка данных.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму