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Магнитуда — 4: в Черном море произошло землетрясение
фото: pikist.com

Магнитуда — 4: в Черном море произошло землетрясение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:45 01.09.2024

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Черном море на глубине 10 км. Об этом сообщается на сайте геофизической службы исследовательского центра РАН.

Параметры землетрясения в регионе: Крымский регион, дата 1 сентября 2024 года в 02:50:57 (05:50:57 мск — прим. ТАСС), глубина 10 км, магнитуда 4, — говорится в сообщении.

В соответствии с координатами эпицентр находился в 70 км к юго-западу от Керчи и в 55 км к юго-западу от Тамани. В институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского ТАСС сообщили, что в настоящее время идет обработка данных.

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источник: ТАСС

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