Махнём «на юга» или..? Где россияне планируют провести летний отпуск

Результаты исследования анонсировали на официальной презентации Авито Путешествий, которая прошла 18 апреля в Москве. Большинство россиян для летнего отпуска планирует арендовать частное жилье: квартиру или загородный объект. Самыми популярными направлениями наши соотечественники назвали Краснодарский край, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и области двух столиц. Больше москвичей на отдых готовы потратить только жители Екатеринбурга и Казани.

Авито Путешествия провели исследование перед началом отпускного сезона. Почти половина (47%) из тех, кто запланировал путешествие на лето, собирается забронировать частное жилье — квартиру или загородный дом. Чаще всего такой формат отпускного жилья выбирали люди 35-44 лет (57% от планирующих путешествия). А среди жителей городов-миллионников квартирами и загородными домами больше других интересовались из Ростова-на-Дону (68%), Воронежа (65%), Уфы и Красноярска (по 62% в каждом городе).

Одним из двух наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии является цена аренды, что особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в этом году. Посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду, что актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой. В таком объекте размещения для этого обычно есть кухня со всей необходимой техникой. Также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда, — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

В 2024 году россияне в среднем готовы потратить на летний отпуск 63 тысячи рублей. Среди городов-миллионников больше всех денег планируют выделить на путешествие жители Екатеринбурга (81 тысячу рублей), Казани (75 тысяч рублей) и Москвы (70 тысяч рублей). Меньше всего закладывают на отпуск путешественники из Краснодарского края (47 тысяч рублей), поскольку большинство из них думает проводить отпуск в родном регионе.

Большинство россиян планируют провести летний отпуск в Краснодарском крае (15%), Сочи (11%), Санкт-Петербурге и области или в Москве и окрестностях (по 10%, соответственно). Отправятся за рубеж 5%, а более четверти опрошенных (28%) пока не определились с направлением или не планируют отпуск этим летом.