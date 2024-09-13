Махнёмся? Риелторы фиксируют рост количества обменных сделок с недвижимостью

Из-за недоступности ипотеки на рынке недвижимости увеличилось количество обменных сделок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на члена правления Российской гильдии риелторов Ирину Монастырскую.
Рынок однозначно живёт обменными операциями. Доплата, которая необходима, чтобы поменять однокомнатную на двух- либо трёхкомнатную — это те деньги, которые либо есть в накоплениях у людей, либо они могут всё-таки себе позволить обслуживать ипотечный кредит на эту сумму, — пояснила специалист.
Директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подтвердила информацию об увеличении доли обменов и альтернативных цепочек, «но это если смотреть на процентное соотношение». В абсолютных цифрах, по её словам, таких сделок немного, поскольку многие из тех, кто планировал расширяться, сейчас находятся в режиме ожидания.
Люди меняют жильё, только если их вынуждают к тому обстоятельства. На днях взяли в работу такой объект. Клиентка сказала, что год назад подумывала о том, чтобы свою „двушку“ поменять на „трёшку“ — но решила подождать: на доплату надо брать кредит, а ключевая ставка тогда была 12% годовых. Ей казалось, что это ужас как много. Сейчас обстоятельства сложились так, что менять квартиру ей уже необходимо. Пару миллионов всё равно придется брать в ипотеку, теперь уже под 20% — но ей уже просто некуда деваться. Вот такие сделки, — рассказала эксперт.
По мнению Екатерины Тороповой, нельзя сказать, что рынок недвижимости совсем умер — просто из-за недоступной ипотеки он стал специфическим, своеобразным.
Мы никогда раньше, например, не видели столько людей с наличкой. Приходит человек, у него с собой несколько миллионов: „Давайте купим квартиру“. Пока всё указывает на то, что такое положение на рынке продлится довольно долго, — заключила риелтор.
Президент Национальной палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский отметил, что рынок вторичного жилья в любой экономической ситуации на 70–80% состоит из цепочек.
Однако, чтобы цепочку запустить, требуется в её начале иметь покупателя с деньгами (нал или ипотека — неважно). При этом не всегда этот покупатель должен обладать большой суммой. К примеру, он может покупать комнату за 2 млн рублей, продавец которой с доплатой 2,5 млн будет приобретать студию, собственник которой добавит 3 млн и купит „двушку“ в советском панельном доме, и так далее, — пояснил спикер.
При этом, по его словам, сегодня трудно найти покупателя даже с такими деньгами, потому что «продавцы не гибки по цене».
Хотя очевидно, что сейчас именно тот момент, когда понятно, что покупателей будет всё меньше. К примеру, в августе в Петербурге количество сделок на „вторичке“ составило 7 166, что на 12% ниже, чем в июле 2024 года (8 160), и на 34,5% ниже, чем в июле 2023-го (10 934). По сумме сделок с января по август мы видим, что значение за год уменьшилось почти на 20%. Поэтому, конечно, цепочки могут удлиняться. Если сегодня в ней обычно 2–3 объекта, то будет 3–4, — подытожил Дмитрий Щегельский.
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: недвижимость в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: недвижимость в Крыму