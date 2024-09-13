Махнёмся? Риелторы фиксируют рост количества обменных сделок с недвижимостью

По мнению Екатерины Тороповой, нельзя сказать, что рынок недвижимости совсем умер — просто из-за недоступной ипотеки он стал специфическим, своеобразным.

Мы никогда раньше, например, не видели столько людей с наличкой. Приходит человек, у него с собой несколько миллионов: „Давайте купим квартиру“. Пока всё указывает на то, что такое положение на рынке продлится довольно долго, — заключила риелтор.

Президент Национальной палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский отметил, что рынок вторичного жилья в любой экономической ситуации на 70–80% состоит из цепочек.

Однако, чтобы цепочку запустить, требуется в её начале иметь покупателя с деньгами (нал или ипотека — неважно). При этом не всегда этот покупатель должен обладать большой суммой. К примеру, он может покупать комнату за 2 млн рублей, продавец которой с доплатой 2,5 млн будет приобретать студию, собственник которой добавит 3 млн и купит „двушку“ в советском панельном доме, и так далее, — пояснил спикер.

При этом, по его словам, сегодня трудно найти покупателя даже с такими деньгами, потому что «продавцы не гибки по цене».

Хотя очевидно, что сейчас именно тот момент, когда понятно, что покупателей будет всё меньше. К примеру, в августе в Петербурге количество сделок на „вторичке“ составило 7 166, что на 12% ниже, чем в июле 2024 года (8 160), и на 34,5% ниже, чем в июле 2023-го (10 934). По сумме сделок с января по август мы видим, что значение за год уменьшилось почти на 20%. Поэтому, конечно, цепочки могут удлиняться. Если сегодня в ней обычно 2–3 объекта, то будет 3–4, — подытожил Дмитрий Щегельский.

источник: ЦИАН