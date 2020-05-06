Майские дожди не наполнили крымские водохранилища

Майские дожди, практически, никак не повлияли на наполняемость крымских водохранилищ. Ситуация по-прежнему остается крайне неблагоприятной, сообщила РИА Новости Крым начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов регионального Гидрометцентра Наталья Охременко.

3 мая только один гидропост в Бахчисарайском районе в северной части верховья реки Бельбек зафиксировал 24,4 мм осадков. На водности это нисколько не отразилось. Вчера выпали осадки в районе Ангарского перевала, где-то около 12 мм, но выпали по всему верховью бассейна реки Салгир и в результате кратковременно повысился на 9 см уровень у села Пионерского. Но существенного улучшение гидрологической обстановки в бассейнах рек выше водохранилищ пока не наступило, — отметила гидролог.

В критической ситуации находится и река Черная, которая питает Чернореченское водохранилище, снабжающее водой Севастополь.

Если в ближайшее время в горах не начнутся сильные осадки, то в июне река Черная пересохнет в верховьях и приток воды в Чернореческое водохранилище вообще прекратится, — сообщила Наталья Охременко.

Основная же «проблема» майских дождей – то, что они идут «местами и временами» и не смогут существенно улучшить состояние крымских рек. Но надежда на дожди еще есть.

Май и июнь в Крыму – это теплые месяцы, в которые бывают сильные ливневые дожди. Если они еще будут сопровождаться обложными дождями, такая ситуация может нас спасти. Но для этого нужны очень сильные осадки по всем высотным зонам и прежде всего – в Крымских горах, — подытожила специалист Гидромеиеоцентра.

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