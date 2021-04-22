Майские праздники могут продлить

Министерство труда РФ изучает идею увеличить продолжительность майских праздников. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Но никаких решений пока нет, — подчеркнул собеседник агентства. — Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли.

Речь идет об увеличении майских выходных за счет сокращения новогодних каникул. Рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году (4, 5, 6 и 7 мая) могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

Пока же согласно постановлению Правительства, в предстоящем мае россиян дважды ожидают длительные выходные, связанные с Первомаем и Днём Победы, — с 1-го по 3-е число (три дня — с субботы по понедельник) и с 8-го по 10-е число (также три дня — с субботы по понедельник). При этом в Роструде указали, что рабочий день 30 апреля будет сокращён на один час, поскольку является предпраздничным, тогда как 7 мая будет полноценным рабочим днём.

Согласно данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 56% граждан РФ планируют провести майские праздники дома, 34% респондентов отправятся на дачу, при этом 8% будут работать. Вместе с тем 7% опрошенных уедут в это время в другие города России, в зарубежные страны — лишь 1%.