«Мак-2025»: в Севастополе полиция проводит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025»

Профилактическая операция проводится с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе растительного происхождения.
Одна из основных задач операции «Мак-2025» – выявление и ликвидация незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, организация их уничтожения, выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещенных растений.
Полиция Севастополя напоминают, что закон Российской Федерации запрещает культивирование наркосодержащих растений, а также обязывает собственников и пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произрастающие, либо незаконно культивируемые на используемых участках и участках, находящихся в собственности.
Если вам известна информация о незаконных посевах наркосодержащих растений, очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также если Вы оказались свидетелем факта сбыта или употребления наркотических средств или знаете место, где происходит распространение наркотиков, просим сообщать в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю по бесплатному номеру 112.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
С тегами: УМВД России в Севастополе