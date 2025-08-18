«Мак-2025»: в Севастополе полиция проводит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025»

Прямо сейчас:
Профилактическая операция проводится с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе растительного происхождения.

Одна из основных задач операции «Мак-2025» – выявление и ликвидация незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, организация их уничтожения, выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещенных растений.

Полиция Севастополя напоминают, что закон Российской Федерации запрещает культивирование наркосодержащих растений, а также обязывает собственников и пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произрастающие, либо незаконно культивируемые на используемых участках и участках, находящихся в собственности.

Если вам известна информация о незаконных посевах наркосодержащих растений, очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также если Вы оказались свидетелем факта сбыта или употребления наркотических средств или знаете место, где происходит распространение наркотиков, просим сообщать в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю по бесплатному номеру 112.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

