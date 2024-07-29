«Мак»: в Севастополе задержали очередного «агронома»

В Севастополе полицейские привлекают местного жителя к ответственности за незаконное хранение марихуаны, культивирование конопли и употребление наркотиков.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гагаринскому району совместно с коллегами из УНК УМВД России по г. Севастополю выявили факт незаконного хранения марихуаны и культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Во время осмотра квартиры 34-летнего местного жителя полицейские обнаружили оборудованный парник, в котором с использованием специальных систем поддержания благоприятных условий произрастали 11 кустов. Также стражи порядка изъяли сухие части растения с характерным запахом. Согласно проведённому экспертами-криминалистами ЭКЦ УМВД исследованию, обнаруженное в парнике является культивированным растением – конопля, а высушенные части растительного происхождения — марихуаной, массой более 40 граммов, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Владелец нелегальной теплицы рассказал, что выращивал наркосодержащие кусты для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли запрещённый урожай, марихуану, а также оборудование, которое применялось в незаконных целях.

За незаконное хранение наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Кроме того, составлены административные материалы по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Санкция статей предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю