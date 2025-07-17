Максим Зеленов из Севастополя – победитель первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет

Всего в соревнованиях приняли участие 164 спортсмена (115 юношей и 49 девушек) из 17 стран.

Севастополец Максим Зеленов (тренеры – Олег и Денис Тюрины) стал победителем первенства в весовой категории до 66 кг. В финале единогласным решением судей Максим взял верх над Андреем Тимошовым из Молдавии. Симферополец Мухаммад Усеинов (тренер – Сергей Лапин) взял «бронзу» в весе до 46 кг. Наши поздравления! — сообщает «Крымский спорт» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.