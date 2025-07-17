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Максим Зеленов из Севастополя – победитель первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет
фото: ВКонтакте, Федерация бокса Севастополя

Максим Зеленов из Севастополя – победитель первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:54 17.07.2025

В сербском Нови-Пазаре завершилось первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет (9-17 июля). В состав сборной России, напомним, были включены два представителя полуострова. Что имеем по итогу?

Севастополец Максим Зеленов (тренеры – Олег и Денис Тюрины) стал победителем первенства в весовой категории до 66 кг. В финале единогласным решением судей Максим взял верх над Андреем Тимошовым из Молдавии. Симферополец Мухаммад Усеинов (тренер – Сергей Лапин) взял «бронзу» в весе до 46 кг. Наши поздравления! — сообщает «Крымский спорт»

Всего в соревнованиях приняли участие 164 спортсмена (115 юношей и 49 девушек) из 17 стран.

 

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