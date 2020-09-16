Максимальный размер кэшбэка за туры по России может быть увеличен

Максимальный размер возврата средств за туры по России может быть увеличен с 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила в части: увеличение максимального размера выплаты с 15 тыс. до 50 тыс. рублей за одну туристскую услугу, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также, отмечает ТАСС , предлагается снять ограничение по минимальной стоимости туристической услуги для того, чтобы она могла быть включена в программу кешбэка. Минимальная длительность поездки в рамках программы может быть сокращена с четырех до двух ночей.

Проект документа также предполагает включение в программу туристического кешбэка санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, и организаций отдыха детей и их оздоровления, а также владельцев агрегаторов, следует из пояснительной записки.

Также проектом постановления закреплено право Федерального агентства по туризму по установлению срока исполнения туристской услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса, — говорится в проекте документа.

О программе

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 9 сентября сообщил, что программа туристического кешбэка должна быть продлена до конца года и распространяться на период новогодних каникул.

Продажи туров и проживания в отелях в рамках программы кешбэка начались 21 августа и продлились неделю. В программе участвовали все регионы России, поездка должна состояться до конца 2020 года. При этом по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. В программе участвовали поездки продолжительностью не менее четырех ночей, стоимостью от 25 тыс. руб. В зависимости от стоимости тура или проживания в гостинице туристам в рамках программы был осуществлен возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Программа была запущена для стимулирования внутренних путешествий. Для ее реализации правительством РФ было выделено 15 млрд рублей.

Источник: ТАСС