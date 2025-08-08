Максимальный размер кредита по семейной ипотеке предлагают увеличить

Максимальный размер кредита по семейной ипотеке следует повысить. Такой точки зрения придерживается президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян, сообщает «НСН».

По её словам, в Москве нынешнего лимита по субсидируемому кредиту в 12 млн рублей хватит только небольшую студию, а «нормальная» квартира стоит значительно дороже.

Цены на двух- и трёхкомнатные квартиры для семей начинаются примерно от 20 млн рублей. При этом первоначальный взнос по семейной ипотеке в таких сегментах достигает порядка 8 млн рублей, — сказала Кристина Малхасян.

На её взгляд, учитывая динамику цен и рост строительной инфляции, установленный порог в 12 миллионов следует увеличить как минимум на 2 млн рублей.

источник: ЦИАН