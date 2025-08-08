Прямо сейчас:
Максимальный размер кредита по семейной ипотеке предлагают увеличить
иллюстрация: Tanoy1412 / Shutterstock.com

Максимальный размер кредита по семейной ипотеке предлагают увеличить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 08.08.2025

Максимальный размер кредита по семейной ипотеке следует повысить. Такой точки зрения придерживается президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян, сообщает «НСН».

По её словам, в Москве нынешнего лимита по субсидируемому кредиту в 12 млн рублей хватит только небольшую студию, а «нормальная» квартира стоит значительно дороже.

Цены на двух- и трёхкомнатные квартиры для семей начинаются примерно от 20 млн рублей. При этом первоначальный взнос по семейной ипотеке в таких сегментах достигает порядка 8 млн рублей, — сказала Кристина Малхасян.

На её взгляд, учитывая динамику цен и рост строительной инфляции, установленный порог в 12 миллионов следует увеличить как минимум на 2 млн рублей.

источник: ЦИАН

