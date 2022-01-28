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Российские банки снижают ставки по ипотеке

Максимум с 2015 года: стоимость ипотеки в России выросла до 13,2%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:05 28.01.2022

Полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла на 4,4 процентного пункта – до 13,2%, что стало максимумом с 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным экспертов, средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014–2015 году. Рост связывают с одним единственным фактором – повышением регулятором ключевой ставки.

Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений, – отмечают в компании.

Россияне на этом фоне стали брать в банках меньше средств на покупку жилья. Так, за месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5%, или 530 тысяч рублей, – до 3,4 миллиона рублей. Одновременно и средний срок ипотеки сократился на 2 года – до 17 лет и 5 месяцев.

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Эксперты также пояснили, что при росте ставки большая доля номинального дохода потребителя направляется на оплату процентных платежей, а меньшая идет на погашение основного долга, что при фиксированном сроке кредитования приводит к снижению средней суммы ипотечного кредита.

Как считают аналитики, дальнейший тренд ставок будет практически полностью зависеть от действий регулятора и возможных изменений в государственной программе поддержки ипотечного кредитования.

В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку семь раз до 8,5% годовых.

Источник: Собеседник

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