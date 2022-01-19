Мальчиков больше: в Ялте в прошлом году на свет появились 1086 детей

В прошлом году в ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» появились на свет 1086 детей. Об этом сообщила главный врач медицинской организации Татьяна Хубецова.

Так, среди новорожденных Ялтинского родильного дома зарегистрировано 560 мальчиков и 526 девочек. Первенцами у своих родителей стали 418 детей. Из общего количества родившихся 8 двоен, где только в одном случае оба младенца имели мужской пол, в остальных случаях дети были разнополыми. Также, среди новорожденных 12 детей родились в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

По словам главного врача родильного дома, в ранний послеродовый период женщине и ребенку нельзя разлучаться, поэтому порядка 97% новорожденных находятся на совместном пребывании с матерью. Число детей, находящихся на грудном вскармливании, также остаётся на высоком уровне – 96%. В учреждении, отмечает специалист, созданы комфортные условия для рожениц с детьми. Имеются индивидуальные родовые залы для ведения партнерских родов, а также одно- двуместные палаты. Учреждение оказывает акушерско-гинекологическую помощь взрослому женскому населения Ялтинского городского округа, которое составляет около 66 тысяч человек.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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