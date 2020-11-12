Маленькая, но важная победа в сфере ЖКХ Севастополя. Еще в одном доме будет тепло

В жилом доме на улице Чехова капитально отремонтировали систему теплоснабжения. Об этом сегодня в ходе контроля качества выполненных работ рассказал и. о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

В этом доме 25 лет люди жили без тепла, поэтому было принято решение включить его в план капитального ремонта. В этом году мы заменили магистральный трубопроводов системы теплоснабжения в подвальных помещениях и подали отопление в квартиры. В местах общего пользования установили радиаторы, узел учета тепловой энергии. Также установили автоматический узел регулирования температуры теплоносителя. По обращениям жителей мы будем проводить ремонты внутренних инженерных сетей еще в 15 жилых домах. Такую практику будем продолжать, – сказал Евгений Горлов.

Всего в этом году капитально отремонтируют 197 многоквартирных жилых домов. В следующем году запланирован ремонт еще 260 многоквартирных домов.

Напомним, в Севастополе программа капитального ремонта 2020 года выполнена на 85%. До конца года также завершится комплексное благоустройство проспекта Октябрьской Революции. На сегодняшний день на проспекте Октябрьской Революции ведется комплексный капитальный ремонт 12 многоквартирных домов.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.