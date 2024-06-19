Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Маленькая искра стала причиной большой беды в Красноперекопском районе Крыма
актуально в республике
Маленькая искра стала причиной большой беды в Красноперекопском районе

Маленькая искра стала причиной большой беды в Красноперекопском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:06 19.06.2024

В Красноперекопском районе при сварочных работах искры попали в салон легковушки. Огонь охватил автомобиль мгновенно. Мужчина попытался сбить пламя, но безуспешно. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома, где была припаркована машина. Об этом происшествии, а точнее большой беде, сегодня рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Позднее сообщение о происшествии привело к неутешительным последствиям – площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жильцы остались без крыши над головой. Крупного пожара можно было избежать! Граждане самостоятельно пытались потушить возгорание на начальном этапе, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Маленькая искра стала причиной большой беды в Красноперекопском районе Крыма

МЧС России напоминает:

Узнайте больше:  Накануне вечером в Ялте потушили пожар в многоквартирном доме

— если случился пожар, немедленно звоните 101 или 112. Потеря времени может стоить  самого дорогого – жизни;

— ремонт и обслуживание авто доверяйте специалистам;

— купите в машину огнетушитель.

Маленькая искра стала причиной большой беды в Красноперекопском районе Крыма

Ваша безопасность — ваша ответственность!

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.