Маленькая искра стала причиной большой беды в Красноперекопском районе Крыма

В Красноперекопском районе при сварочных работах искры попали в салон легковушки. Огонь охватил автомобиль мгновенно. Мужчина попытался сбить пламя, но безуспешно. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома, где была припаркована машина. Об этом происшествии, а точнее большой беде, сегодня рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Позднее сообщение о происшествии привело к неутешительным последствиям – площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жильцы остались без крыши над головой. Крупного пожара можно было избежать! Граждане самостоятельно пытались потушить возгорание на начальном этапе, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС России напоминает:

— если случился пожар, немедленно звоните 101 или 112. Потеря времени может стоить самого дорогого – жизни;

— ремонт и обслуживание авто доверяйте специалистам;

— купите в машину огнетушитель.

Ваша безопасность — ваша ответственность!