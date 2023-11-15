Маленьких крымчан приглашают в Севастополь отпраздновать… День рождения Деда Мороза

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Отметить это событие маленьких жителей Крымского полуострова приглашает Южная резиденция главного сказочного волшебника, которая находится в севастопольском эко-парке «Лукоморье». Гостей ждёт театральное представление и концерт.

Как сообщили в пресс-службе эко-парка, в этот день в «Лукоморье» проведут праздничные мероприятия – в 11:00 стартует выставка рисунков, в 12:00 покажут театральное представление «Как Сосулька-Завидулька и Баба-яга хотели испортить день рождения Дед Морозу», а в 14:00 запланирована концертная программа.

18 ноября в Южной резиденции также подведут итоги акции для детей и родителей «Поздравительная открытка Деду Морозу». Все открытки, которые сделают дети, отправят почтой в главную резиденцию волшебника – в Великий Устюг Вологодской области, уточняет Туристический портал Крыма.

Адрес эко-парка «Лукоморье»: Севастополь, ул. Тарутинская, 38.