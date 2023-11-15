Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Маленьких крымчан приглашают в Севастополь отпраздновать… День рождения Деда Мороза
актуально в республике
Маленьких крымчан приглашают в Севастополь отпраздновать… День рождения Деда Мороза
Фото с сайта Южной резиденции Деда Мороза

Маленьких крымчан приглашают в Севастополь отпраздновать… День рождения Деда Мороза

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 22:00 15.11.2023

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Отметить это событие маленьких жителей Крымского полуострова приглашает Южная резиденция главного сказочного волшебника, которая находится в севастопольском эко-парке «Лукоморье». Гостей ждёт театральное представление и концерт.

Как сообщили в пресс-службе эко-парка, в этот день в «Лукоморье» проведут праздничные мероприятия – в 11:00 стартует выставка рисунков, в 12:00 покажут театральное представление «Как Сосулька-Завидулька и Баба-яга хотели испортить день рождения Дед Морозу», а в 14:00 запланирована концертная программа.

Узнайте больше:  Губернатор Севастополя рассказал об итогах летней оздоровительной кампании

18 ноября в Южной резиденции также подведут итоги акции для детей и родителей «Поздравительная открытка Деду Морозу». Все открытки, которые сделают дети, отправят почтой в главную резиденцию волшебника – в Великий Устюг Вологодской области, уточняет Туристический портал Крыма.

Адрес эко-парка «Лукоморье»: Севастополь, ул. Тарутинская, 38.

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.