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Маленькому крымчанину Руслану срочно нужна помощь
фото: Крымский детский хоспис

Маленькому крымчанину Руслану срочно нужна помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:15 14.06.2024

Кроха Руслан с рождения находился в больнице. Руслан — первый и долгожданный ребенок в семье. Беременность протекала хорошо, а вот роды оказались тяжёлыми.

Для ускорения родовой деятельности ребенка выдавливали. Руслан родился с тяжёлой асфиксией, как следствие — обширный отёк головного мозга. Оценка по шкале Апгар для новорожденных – ноль. Малыша срочно доставили в детскую больницу Симферополя. Месяц Руслан находился на ИВЛ в реанимации. Здесь же малышу установили гастростому и перевели в паллиативное отделение. Руслан выжил, но ему поставили тяжелый диагноз – ишемия головного мозга, — говорят в Крымском детском хосписе. 

Мама Олеся радуется каждому новому шагу в развитии сына. Каждый месяц, чтобы обеспечить Руслана питанием, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами, необходимо собрать 24 500 рублей. Для семьи — это большие деньги.

Только мы с вами можем помочь малышу, ждать помощи больше неоткуда, — подчёркивают специалисты. 

Маленькому крымчанину Руслану срочно нужна помощь

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