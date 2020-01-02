Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Малолетка в Симферополе не прошёл мимо чужих наушников. «Заработал» уголовное дело

crimeapress_news

Малолетка в Симферополе не прошёл мимо чужих наушников. "Заработал" уголовное дело

Малолетка в Симферополе не прошёл мимо чужих наушников. «Заработал» уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:33 02.01.2020

В отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от 24-летнего местного жителя — неизвестное лицо в кафе тайно похитило из кармана его пальто, висевшего на спинке стула, беспроводные наушники стоимостью 13 тысяч рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 15-летний местный житель. Задержанный признался в совершении преступления и добровольно выдал похищенное имущество, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — отмечают правоохранители.

Малолетка в Симферополе не прошёл мимо чужих наушников. "Заработал" уголовное дело

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.