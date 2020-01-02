Малолетка в Симферополе не прошёл мимо чужих наушников. «Заработал» уголовное дело

В отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от 24-летнего местного жителя — неизвестное лицо в кафе тайно похитило из кармана его пальто, висевшего на спинке стула, беспроводные наушники стоимостью 13 тысяч рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 15-летний местный житель. Задержанный признался в совершении преступления и добровольно выдал похищенное имущество, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).