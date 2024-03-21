Маломобильные жители Ялты могут воспользоваться услугой «Социальное такси»

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 06.07.2018 г. №370 тариф на транспортную услугу «Социальное такси» за 1 км составляет 13 рублей. Одной поездкой считается проезд автотранспортным средством (путь следования) и время вынужденного простоя (ожидание гражданина). Проезд одного лица, сопровождающего гражданина, осуществляется бесплатно. Нормативное время ожидания водителем потребителя услуги до начала поездки составляет не более 20 минут, во время поездки не более 60 минут. Время ожидания свыше 20 минут либо 60 минут соответственно оплачивается потребителем услуги исходя из расчета стоимости одного километра: за 10 минут ожидания — 13 рублей.

Бесплатно услуга предоставляется только ветеранам Великой Отечественной войны 1 раз в месяц.

Право на получение услуги имеют инвалиды и маломобильные граждане:

— инвалиды 1 и 2 группы с выраженной степенью ограничения способности к самостоятельному передвижению;

— дети-инвалиды с сопровождающим лицом;

— лица пожилого возраста с ограниченными физическими возможностями;

— ветераны Великой Отечественной войны.

Услуга предоставляется гражданам при следовании к следующим социально значимым объектам инфраструктуры Республики Крым:

— учреждениям здравоохранения;

— учреждениям служб медико-социальной экспертизы;

— учреждениям социальной защиты населения;

— протезно-ортопедическим предприятиям и центрам;

— подразделениям Социального фонда Российской Федерации;

— учреждениям юстиции;

— нотариальным конторам;

— аэропортам, железнодорожным вокзалам, автовокзалу при наличии путевки на санаторно-курортное лечение;

— пункту проката технических средств реабилитации;

— реабилитационным центрам для инвалидов Республики Крым;

— санаториям и профилакториям при наличии путевки;

— образовательным организациям (для детей-инвалидов).

Преимущественным правом на получение услуги пользуются инвалиды и маломобильные граждане, следующие к учреждениям здравоохранения.

Услуга предоставляется заказчикам по предварительным заявкам, поданным в Центр не менее чем за сутки и не более чем за двое суток до срока выполнения заявки.

В случае отказа от заявки заказчик обязан сообщить об этом в Центр не менее чем за 1 час до назначенного времени.

Предоставление услуги осуществляется с понедельника по пятницу (в рабочие дни) с 09:00 до 18:00.

Предоставление услуг и прием заявок в выходные и праздничные дни не осуществляется. Подъём и спуск с этажей не производится.

Услуга не предоставляется:

— гражданам, имеющим психические расстройства;

— карантинным инфекционным больным;

— гражданам с активной формой туберкулеза;

— гражданам, находящимся в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения;

— в случае несоответствия данных о заказчике, выявленных в ходе проверки;

— в случае окончания срока действия заключения медико-социальной экспертизы об инвалидности заявителя на момент предоставления транспортной услуги;

— в случае отказа заказчика в предоставлении необходимой информации для предоставления услуги.

По вопросу предоставления услуги «Социальное такси» обращаться в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО г. Ялты» по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 27. При себе иметь: паспорт, удостоверение ветерана ВОВ (при наличии), справку об инвалидности (при наличии), СНИЛС. Также можно оформить заявку по телефону: +7 (3654) 39-79-10.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта