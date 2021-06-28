Малообеспеченные одинокие родители будут получать пособие на детей от 8 до 17 лет

Малообеспеченные одинокие родители смогут получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет с 1 июля 2021 года.

Эти средства – адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, Правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства, – заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Получить выплату сможет родитель, доход которого не превышает прожиточного минимума. Критерии и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Пособие будет выплачиваться через Пенсионный фонд.

Подавать заявление можно будет с 1 июля на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Размер выплаты — 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в каждом регионе. В Севастополе пособие составит 6 138 рублей в месяц на каждого ребенка.