Малообеспеченные одинокие родители будут получать пособие на детей от 8 до 17 лет

Малообеспеченные одинокие родители смогут получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет с 1 июля 2021 года.
Эти средства – адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, Правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства, – заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Получить выплату сможет родитель, доход которого не превышает прожиточного минимума. Критерии и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Пособие будет выплачиваться через Пенсионный фонд.
Подавать заявление можно будет с 1 июля на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Размер выплаты — 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в каждом регионе. В Севастополе пособие составит 6 138 рублей в месяц на каждого ребенка.
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