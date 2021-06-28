Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Малообеспеченные одинокие родители будут получать пособие на детей от 8 до 17 лет

crimeapress_news



реклама в крыму
Пособия крымчанам в январе будут выплачиваться с 14 января

Малообеспеченные одинокие родители будут получать пособие на детей от 8 до 17 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:10 28.06.2021

Малообеспеченные одинокие родители смогут получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет с 1 июля 2021 года.

Эти средства – адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, Правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства, – заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Получить выплату сможет родитель, доход которого не превышает прожиточного минимума. Критерии и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Пособие будет выплачиваться через  Пенсионный фонд.

Подавать заявление можно будет с 1 июля  на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Размер выплаты — 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в каждом регионе. В Севастополе пособие составит 6 138 рублей в месяц на каждого ребенка.

Малообеспеченные одинокие родители будут получать пособие на детей от 8 до 17 лет

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.