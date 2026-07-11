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Мамы Севастополя могут выиграть грант на развитие своего дела
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Мамы Севастополя могут выиграть грант на развитие своего дела

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:05 11.07.2026

В Севастополе продолжается прием заявок на участие в региональном этапе программы «Мама-предприниматель». На сегодняшний день организаторы получили уже более 30 заявок.

С 27 по 31 июля для женщин, находящихся в декретном отпуске, и мам, которые планируют открыть или развивать собственное дело, пройдет бесплатное пятидневное обучение.

Участницы изучат основы предпринимательской деятельности, финансовое планирование, маркетинг, подготовку презентации проекта и другие темы, необходимые для запуска собственного бизнеса.

Победитель регионального этапа получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи. Кроме того, для всех участниц предусмотрены менторская поддержка и возможность присоединиться к сообществу выпускниц программы.

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Организатором выступает центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Севастополя. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подать заявку можно до 20 июля включительно на официальном сайте программы. По вопросам участия можно обратиться по телефону +7 (8692) 22-92-92.

источник: Правительство Севастополя

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