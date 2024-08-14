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Мангалы — летние друзья по хорошему отдыху. Особенности, виды, выбор
фото: pikist.com

Мангалы — летние друзья по хорошему отдыху. Особенности, виды, выбор

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:43 14.08.2024

Мангалы  — это устройства, предназначенные для приготовления пищи на открытом огне или углях. Они широко используются для приготовления шашлыков, гриля и других блюд на свежем воздухе. В разных культурах мангалы могут иметь свои особенности, но основной принцип работы остается одинаковым — это приготовление пищи над источником тепла (угли, дрова, газ). Особенно, конечно, мангалы в цене оказываются в период весны — лета, когда максимально активен отдых на природе.

Основные виды мангалов

Классический мангал:

  • конструкция: это металлический ящик на ножках, в котором разводят угли или дрова. На верхние края ящика укладываются шампуры с мясом или решетка для гриля.
  • материалы: мангалы чаще всего изготавливаются из стали, чугуна или других термостойких материалов. Чугунные мангалы лучше удерживают тепло, но более тяжелые.
  • использование: классический мангал используется для приготовления шашлыков на шампурах или мяса на решетке.

Переносные мангалы:

  • конструкция: компактные, складные или разборные мангалы, которые легко транспортировать. Они обычно легкие и занимают мало места в сложенном виде.
  • использование: идеальны для пикников, выездов на природу или путешествий. Несмотря на компактность, позволяют приготовить полноценный обед.

Газовые мангалы:

  • конструкция: в отличие от традиционных, в газовых мангалах в качестве источника тепла используется газ. Они оснащены горелками и требуют подключения к газовому баллону.
  • преимущества: быстрое разжигание, регулируемая температура, отсутствие дыма от углей. Удобны для использования в городской среде, на балконах и террасах.
  • недостатки: меньше аромата «копчения», свойственного угольным мангалам.

Электрические мангалы:

  • конструкция: работают от электричества, имеют встроенные нагревательные элементы. Не требуют дров или углей.
  • использование: подходят для использования в помещениях или в местах, где не разрешено разводить огонь.
  • недостатки: менее аутентичный вкус блюд по сравнению с угольными мангалами.

Гриль-комплексы и барбекю:

  • конструкция: более сложные устройства, которые могут включать в себя различные элементы, такие как решетки, коптильни, дополнительные полки и т.д. Некоторые модели позволяют готовить не только на углях, но и на газе или электричестве.
  • использование: многофункциональные устройства для приготовления разнообразных блюд, от мяса до овощей и рыбы.

Основные характеристики мангалов:

  • материал: важен для долговечности и теплоотдачи. Чугун и толстая сталь лучше сохраняют и распределяют тепло, но такие мангалы тяжелее и дороже.
  • размер: определяет количество пищи, которую можно приготовить одновременно. Маленькие мангалы подходят для небольших компаний, большие — для массовых мероприятий.
  • форма: мангалы могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми. Выбор формы зависит от предпочтений и вида готовимой пищи.
  • дополнительные функции: некоторые мангалы оснащены регулировкой высоты решетки или шампуров, встроенными термометрами, крышками и т.д.

Знатоки подчёркивают: мангалы — это незаменимый атрибут для любителей готовить на свежем воздухе. Они варьируются от простых переносных моделей до сложных гриль-комплексов. Правильно подобранный мангал сделает процесс приготовления пищи не только удобным, но и приятным, позволяя наслаждаться вкусом свежеприготовленных блюд на углях или гриле.

Мангалы — особенности 

Мангалы существуют в различных видах, каждый из которых подходит для разных типов приготовления и условий использования. Основные виды мангалов можно классифицировать по материалам, конструкции, источнику тепла и функциональности.

По материалу

Стальные мангалы:

  • плюсы: легкие, недорогие, быстро нагреваются.
  • минусы: могут прогорать со временем, особенно если сталь тонкая.
  • использование: подходят для периодического использования, пикников.

Чугунные мангалы:

  • плюсы: прочные, долговечные, хорошо удерживают тепло, создают равномерное жарение.
  • минусы: тяжелые, дороже стальных.
  • использование: отличны для постоянного использования на даче или в загородном доме.

Керамические мангалы (типа «Камадо»):

  • плюсы: отличная теплоизоляция, возможность поддержания стабильной температуры, подходит для копчения и медленного приготовления.
  • минусы: очень тяжелые, хрупкие, дорогие.
  • использование: идеальны для гурманов, любящих экспериментировать с методами приготовления.

По источнику тепла

Угольные мангалы:

  • особенности: традиционный вид мангалов, используют древесный уголь или дрова в качестве топлива.
  • преимущества: аутентичный вкус и аромат блюд, возможность регулирования жара.
  • недостатки: дольше разжигаются, требуют навыков в контроле температуры.

Газовые мангалы:

  • особенности: используют газ (пропан, бутан) для приготовления пищи, часто оснащены горелками с регулируемой температурой.
  • преимущества: быстрое разжигание, удобство, возможность точной настройки температуры.
  • недостатки: меньше аромата копчения, необходимость иметь газовый баллон.

Электрические мангалы:

  • особенности: работают от электричества, нагревательный элемент заменяет угли или газ.
  • преимущества: легкость в использовании, отсутствие дыма, возможность использовать в помещении.
  • недостатки: ограниченный вкус, зависят от электричества.

По функциональности

Классические мангалы:

  • особенности: простая конструкция для жарки мяса на шампурах или решетке.
  • использование: шашлыки, грили, рыба, овощи.

Гриль-мангалы:

  • особенности: включают решетку для гриля, могут иметь крышку для закрытого приготовления.
  • использование: гриль, барбекю, стейки, медленное приготовление.

Коптильни-мангалы:

  • особенности: оснащены отсеком для копчения, позволяют коптить мясо, рыбу.
  • использование: копчение и жарка.

Казан-мангалы:

  • особенности: оснащены местом для установки казана, позволяют готовить блюда восточной кухни.
  • использование: плов, шурпа, другие блюда в казане.

По форм-фактору

Прямоугольные мангалы:

  • особенности: универсальные, удобны для приготовления на шампурах или решетке.
  • использование: подходят для шашлыков и гриля.

Круглые мангалы:

  • особенности: хорошо распределяют тепло, часто используются для гриля.
  • использование: гриль, барбекю.

Мангал-трансформер:

  • особенности: модели с возможностью изменения формы или конфигурации, позволяют адаптироваться под разные задачи.
  • использование: универсальное приготовление.

Таким образом, выбор мангала зависит от того, какие блюда вы планируете готовить, как часто и в каких условиях будете использовать оборудование. Каждый вид мангала имеет свои преимущества, которые подходят под определенные задачи и условия использования.

Критерии выбора мангала

Выбор мангала зависит от множества факторов, включая ваши предпочтения, частоту использования, условия эксплуатации и бюджет. Вот основные критерии, которые помогут сделать правильный выбор:

Материал мангала

Сталь:

  • толщина: чем толще сталь, тем лучше мангал удерживает тепло и тем дольше прослужит. Оптимальная толщина стали для мангала — от 2 до 5 мм. Тонкая сталь быстрее прогорает и деформируется.
  • покрытие: наличие антикоррозийного покрытия (например, эмаль или термостойкая краска) защитит мангал от ржавчины и продлит срок службы.

Чугун:

  • преимущества: чугунные мангалы тяжелые, но они отлично удерживают и равномерно распределяют тепло, что обеспечивает стабильную температуру приготовления.
  • недостатки: чугун требует тщательного ухода, чтобы избежать коррозии, и имеет больший вес, что делает его менее мобильным.

Керамика:

  • преимущества: керамические мангалы (типа «Камадо») отлично удерживают тепло и позволяют поддерживать стабильную температуру в течение долгого времени. Они идеальны для медленного приготовления и копчения.
  • недостатки: высокая цена и хрупкость.

Размер и вместительность

Компактные мангалы:

  • подходят для небольших компаний (2-4 человека) и пикников. Легко транспортируются, занимают мало места.
  • недостатки: ограниченная вместимость, что может быть неудобно для больших групп.

Средние мангалы:

  • оптимальны для семьи или компании до 8 человек. Такие мангалы достаточно вместительны, но при этом еще остаются относительно мобильными.
  • подходят для дачи, частых пикников.

Большие мангалы:

  • подходят для крупных мероприятий и больших компаний (10 и более человек). Могут быть стационарными и часто включают дополнительные функции, такие как встроенные столы или коптильни.
  • недостатки: большой вес, трудности с транспортировкой.

Конструкция и форма

Прямоугольные и квадратные мангалы:

  • удобны для приготовления шашлыков и других блюд на шампурах или решетке. Легко организовать равномерное распределение углей.

Круглые мангалы:

  • хорошо распределяют тепло, часто используются для гриля. Подходят для приготовления стейков, бургеров, рыбы.

Стационарные мангалы:

  • подходят для установки на постоянное место, обычно на даче или в саду. Часто изготавливаются из кирпича или металла, могут включать в себя дополнительные элементы, такие как столы, полки, коптильни.

Переносные мангалы:

  • легкие и компактные, подходят для выездов на природу. Удобны в транспортировке, но обычно имеют ограниченную вместимость.

Дополнительные функции

Регулировка высоты решетки или шампуров:

  • позволяет контролировать степень прожарки, изменяя расстояние между продуктами и углями.

Крышка:

  • позволяет удерживать тепло внутри мангала, что полезно для приготовления крупных кусков мяса или запекания. В гриль-моделях крышка позволяет готовить методом непрямого жара.

Встроенные термометры:

  • полезны для контроля температуры внутри мангала, особенно в моделях с крышкой.

Съемные зольники и поддоны для жира:

  • облегчают процесс чистки мангала.

Колеса:

  • упрощают транспортировку мангала, особенно если он большой и тяжелый.

Бюджет

Бюджетные модели:

  • простые мангалы без дополнительных функций, часто изготавливаются из тонкой стали. Подходят для редкого использования или как временное решение.

Средний сегмент:

  • мангалы с хорошим соотношением цены и качества, часто имеют дополнительные функции и изготавливаются из более долговечных материалов.

Премиум сегмент:

  • высококачественные мангалы из прочных материалов, с множеством дополнительных функций (регулировка высоты, крышка, термометр). Часто обладают эксклюзивным дизайном.

При выборе мангала важно учитывать, как часто и в каких условиях вы планируете его использовать, какие блюда будете готовить и сколько человек обслуживать. Материал, размер, тип топлива и дополнительные функции — все это должно соответствовать вашим нуждам и предпочтениям. Выбирайте мангал, который обеспечит вам удобство использования и позволит наслаждаться вкусными блюдами на свежем воздухе.

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