Мантра президента Зеленского: «Крым вернется»… А крымчане?

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что он уверен в «возвращении Крыма в Украину». Об этом он сказал в интервью «Украинской правде». В частности, сказал, что «не знает», когда наладятся отношения между Украиной и Россией. А все дело в Крыме.

Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что получилось. К сожалению это именно так. Без возвращения Крыма не будет единства и возможности нормально, честно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущих поколениях. Это невозможно, — поведал Владимир Зеленский.

Почему глава «незалежной» говорит: «Крым», но не говорит «крымчане», не упоминает причины (госпереворот на Украине) того, почему крымчане решили «уйти»? Зато упрямо повторяет мантру своего предшественника (Порошенко), дескать «Крым вернется». Как можно вернуть территорию, но не людей, ее населяющих?

Зеленский надеется на время. То самое, которое «лечит».

Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения. Ответа на этот вопрос у меня нет, — отметил он.

При этом Зеленский указал, что странам придется уживаться из-за их географического положения.

Мы соседи и живем в этой «квартире», и никто переселяться не будет, — констатировал он.

Раз уж перешел пан президент на такие эпитеты, то как, извините, можно уживаться с соседом, который сам поломал все отношения, возвел в ранг героев фашистских прихвостней, объявил бой всему «русскому», продолжает воевать с собственным народом, искореняя «инакомыслие», перекрыл воду в Северо-Крымском канале… А самое главное, в упор не видит выбор двух с лишним миллионов человек. И сказано все это УЖЕ СОТНИ РАЗ… а «сосед» все лопочет: «Крым вернется«… Тьфу.

Сеня Фрименс.