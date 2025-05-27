Марафоны без мусора. Забеги zero waste

Берлинский марафон стал пионером и в сокращении пищевых отходов. Пункты питания тщательно рассчитывают количество продуктов, а оставшиеся излишки передаются в благотворительные организации. Это помогает не только сэкономить ресурсы, но и поддержать социально незащищенные слои населения, что добавляет спортивному событию глубинного смысла и социальной ответственности. Это исключая еще и популярность, о которой мы помним по умолчанию. Забеги на самые длинные дистанции вызывают живой отклик в сердцах болельщиков, а в БК Вавада Беларусь можно ознакомиться с расписание беговых дисциплин.

Бостонский марафон

Переносимся через Атлантику — и встречаемся с Бостонским марафоном, самым старым в США, который также не отстает в экологической трансформации. Здешние организаторы взяли курс на снижение углеродного следа и отходов с 2019 года, вводя строгие экологические нормы для подрядчиков, волонтеров и спонсоров. Одним из новшеств стал запрет на использование пластика на территории проведения забега. Вместо обычных пластиковых пакетов спортсмены получили многоразовые сумки из переработанных материалов, которые можно использовать повторно.

Пунктуальность и четкость организации помогли сделать новый стандарт «зелёным» не только в теории, но и на практике. Волонтеры Бостонского марафона обучены собирать и сортировать отходы, а отдельные станции оборудованы для раздельного сбора пластика, бумаги и органики. Все это снижает количество мусора, направляемого на свалки, и увеличивает долю переработанных материалов.

Отдельного внимания заслуживает и решение проблемы пластиковых бутылок на трассе. В Бостоне применяют уникальную систему установки специальных многоразовых поилок — так называемых «водных фонтанчиков», расположенных на удобных расстояниях. Это позволяет бегунам наполнять свои собственные бутылки, а организаторам существенно сократить закупки одноразовой тары.

По словам представителей бостонской организации, ключевой задачей является не только снижение отходов, но и формирование у участников сознания ответственного потребления. Поэтому во время стартовых мероприятий и через социальные сети распространяется информация о том, как подготовиться к забегу без создания лишнего мусора, какие альтернативы пластиковой посуде использовать и как помочь сохранить природу даже во время спортивных праздников.

Больше, чем марафон

Подобные проекты по всему миру превращают марафоны в нечто большее, чем просто спортивные соревнования. Они становятся платформой для экологического просвещения и изменения привычек миллионов людей, одновременно показывая пример для других массовых мероприятий.

Практика zero waste на марафонах проявляется и в выборе инвентаря и атрибутики. На многих стартах отказываются от пластиковой упаковки для стартовых пакетов, заменяя ее картоном или тканью. Медали, номера и памятные подарки всё чаще делают из переработанных или биоразлагаемых материалов. Так, на марафоне в Копенгагене медали выпускают из переработанного металла, а номера — из бумаги с сертификатами FSC.

Питание спортсменов также переходит на более устойчивую основу. Вместо традиционных энергетических батончиков в пластиковой упаковке растёт популярность фруктов, орехов и местных натуральных продуктов в биоразлагаемой упаковке. Некоторые старты приглашают местных фермеров и производителей для организации «зелёных» пунктов питания, что одновременно поддерживает локальную экономику и сокращает логистический след.

Не стоит забывать и про болельщиков. Нередко на марафонах работают специальные зоны с экоурнами, информационными стендами и мастер-классами по переработке. Волонтеры помогают гостям понять важность ответственного отношения к мусору и даже предлагают альтернативные сувениры, не создающие отходов.

Путь к zero waste марафонам не всегда был простым. Для многих организаторов этот переход означал серьезные финансовые и организационные усилия. Например, установка систем многоразового пользования требует закупки, обслуживания и логистики, что ощутимо увеличивает расходы. Но в долгосрочной перспективе экономия на утилизации и снижение негативного общественного восприятия оправдывают вложения.

Вопрос экологии

Кроме того, участие в устойчивых проектах стало важным фактором для спонсоров и партнеров, все чаще выбирающих бренды и события с экологическим позиционированием. Современный потребитель всё более внимательно относится к вопросам экологии и социальной ответственности, и спортивные мероприятия, которые идут в ногу со временем, получают значительный бонус в виде лояльности аудитории и медийного внимания.

Стоит отметить и роль технологий. Современные приложения помогают участникам готовиться к марафонам, одновременно напоминая об ответственном потреблении. В некоторых случаях используются QR-коды на стартах для быстрого доступа к информации о переработке и правильной утилизации. А использование электронных номеров и цифровых карт уменьшает расход бумаги и пластиковых элементов.

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