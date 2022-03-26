Марат Хуснуллин: «Доля импортной составляющей в строительстве в России невелика». Стройки не остановятся

О том, что доля импортной составляющей в строительстве в России невелика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Так что, по мнению, чиновника основные стройки в стране не только не остановятся, но и будут ускорены.

Первую ключевую задачу мы ставим: проанализировать все имеющиеся объекты у нас в трехлетней программе, насколько они зависят от импортозамещения, насколько мы оперативно можем их пересмотреть и обойтись без импортных составляющих. К счастью, у нас в строительной отрасли доля такая небольшая. Поэтому мы считаем, что наши основные стройки не остановятся, а мы, наоборот, будем их ускорять, — цитирует ТАСС Марата Хуснуллина.

По словам экспертов строительной отрасли, такая точка зрения вполне оправдана. На территории России ни одна сотня предприятий, основное направление деятельности которых — производство строительных материалов. Отдельное место занимают организации, сотрудничающие с застройщиками по принципу «Обеспечим всем, что необходимо для строительства» (поставляют на стройплощадки как материалы, так и любого вида технику и оборудование). Так, к примеру, работает краснодарская компания «Комплексные поставки» Complexapp:

Наша деятельность — это два основных направления: комплектация строительных объектов под ключ, собственное производство строительных материалов и их реализация. Мы выступаем связующим звеном между проектными организациями, службой снабжения строительных компаний и генерального подрядчика, — отмечают специалисты компании.

Что представляет собой такой подход? В компании «Комплексные поставки» определяют свой алгоритм деятельности одной фразой — «От гвоздя до башенного крана». Насколько он эффективен? Для заказчиков разрешает сразу несколько сложных моментов:

экономит время. А именно его застройщики зачастую теряют в попытках найти партнёров по поставке тех или иных строительных материалов, комплектующих и оборудования. Не меньше усилий уходит и на последующие «стыковки» в работе со множеством предприятий разных направлений. Когда поставщик один — эта проблема практически исключена;

упрощает ведение документации. Здесь без комментариев — оформлять «бумажки» для десяти партнёров или осуществлять документооборот с одним?

снижает степень занятости сотрудников, задействованных в работе с поставщиками. Когда их несколько, то и трудовых ресурсов для общения с разными компаниями доводится тратить больше.

Перечень можно продолжать. Однако тут есть одно «но»: о комфорте работы с одной компанией-«снабженцем» можно говорить только в том случае, если партнёр добросовестный, с соответствующим опытом. Только так можно надеяться на то, что краеугольное требование, предъявляемое к любому строительству — возведение объекта качественно и в срок — будет гарантировано выполнено.

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