Марат Хуснуллин и Михаил Развожаев: итоги и дальнейшие планы реализации госпрограммы развития Севастополя

В ходе командировки в Москву губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с курирующим регион вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Во время встречи стороны обсудили итоги реализации федеральной целевой программы, дорожное строительство в городе, а также планы по строительству жилья в рамках перспективного развития территорий.

Объем исполнения ФЦП в Севастополе за 2021 год составляет 90%, удалось ввести в эксплуатацию наибольшее за время реализации программы количество объектов — 19. Объем финансирования составил 18,8 млрд руб., — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Что касается дорожной отрасли, на модернизацию объектов в Севастополе в 2022 году Правительство Российской Федерации дополнительно выделило 426 млн руб. Средства направят на приведение в нормативное состояние 27 автомобильных дорог и мостовых сооружений общей протяженностью более 20 км. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В перечень вошли участки с высокой интенсивностью движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, а также дороги вблизи социально значимых объектов.

Так, до конца 2022 года дополнительно в нормативное состояние планируется привести дороги по улицам Рыбаков, Павла Дыбенко, Коломенской, Скорятина, Мореходной, Толбухина, Шубикова, Веселой, Профсоюзной, Сейнерской, Камышовой, Четвертакова, Индустриальной (ответвление), Фильченкова, Паршина, Парниковой, Героев Революции (0,640 км).

Также в план ремонта включены проезд: ул. Воровского – ул. Чакряна, подъезд к хутору Отрадный, проезд: ул. Коломенская-ул. Скорятина, подъезд к детскому саду №127 (от ул. Хрусталева, 159), подъезд к пос. Кача (0-4 км), пер. Токарева, Коммунальный, Прибойный, Ставковый, автодорога Гончарное – Ялта на участке 8-13 км.

Кроме того, в рамках федеральной целевой программы будут построены и реконструированы четыре дороги, которые будут сданы в 2023 году:

Автодорога Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта — Севастополь, 8 этап.

Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь — порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова — ул. Хрусталева (5 км Балаклавского шоссе).

Реконструкция путепровода на а/д «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» км 64+200».

Окончание проектно-изыскательных работ по реконструкции ул. Капитанской в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 г.г.» на мысе Хрустальном.

За период реализации ФЦП — с 2015 года — исполнение программы в Севастополе составило 52,7 млрд руб. Завершено 61 мероприятие, введено в эксплуатацию 59 объектов капитального строительства.

Напомним, в начале 2022 года федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю преобразована в государственную программу, в рамках которой продолжится строительство социально значимых объектов.