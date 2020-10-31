 Марат Хуснуллин и Михаил Развожаев осмотрели ход реализации водных проектов Севастополя

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверили строительство новых объектов водоснабжения, пообщались с местными жителями и на совещании обсудили дальнейший план масштабной водной стройки.

В частности, в ходе визита были осмотрены строительные площадки водозабора и водовода из реки Бельбек в Днепровский водовод, проект переброски воды из Кадыковского карьера, подлежащие замене сети водопровода. Вице-премьер-министр высоко оценил темп работ на водных объектах города.

Военные развернулись за короткий срок. Считаю, что Михаил Владимирович принял правильное управленческое решение – привлечь именно военных. Но считаю, что работы еще очень много. Ждем от них дополнительной мобилизации еще порядка 200 человек и десятков единиц техники. Договорились, что будем контролировать видеокамерами каждодневное присутствие рабочих на объекте. Надеюсь, что взятые на себя сроки военными будут выполнены, — отметил Марат Хуснуллин.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что в ходе совещания с заместителем председателя Правительства РФ удалось обсудить весь спектр вопросов, которые касаются устранения дефицита воды в Севастополе.

Важно, что мы сегодня на совещании обсудили весь комплексный план, который принят по Севастополю, в том числе среднесрочные перспективы, дополнительные мероприятия. Благодарен Марату Шакирзяновичу, что он лично контролирует процесс. Сегодня во время обсуждения было очень много вещей, связанных не только с теми капитальными инвестициями, которые по поручению Президента реализуются, но и очень много конкретных советов, поручений, которые связаны с экономией воды, с избавлением от коммерческих потерь, инвентаризацией наших систем, — сказал Михаил Развожаев.

Также губернатор Севастополя заверил, что проект переброски воды из озера на горе Гасфорта будет реализован с бережным отношением к природе.

Это наша локальная история. Что касается переживаний по поводу труб, вейк-парка и по поводу всего остального — перед тем как мы начнем забирать воду, мы туда все вместе поедем, посмотрим, что там и как организовано. Воду мы будет отбирать в минимальных масштабах, но эта вода позволит нам целый месяц дополнительно обеспечивать город. Только после этого будем что-то оттуда забирать, — отметил Михаил Развожаев.

Напомним, для решения проблемы водоснабжения Севастополя намечены два главных проекта — переброска воды из Кадыковского карьера и строительство водозабора на реке Бельбек. Кроме того, в этом году будет проведен ремонт двух крупнейших водоводов – на проспекте Октябрьской революции и Инкермане, где происходят самые большие потери воды.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.