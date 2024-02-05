Марат Хуснуллин поделился планами, замкнуть транспортное кольцо вокруг Азовского моря

Транспортное кольцо планируется создать вокруг Азовского моря. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью для телеканала «Соловьев Live».

У нас Азовское море стало внутренним. Соответственно, кольцо вокруг Азовского моря — это почти 1 400 км. Мы хотим его сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как вот «Тавриду» мы делали в Крыму, там с «Тавриды» съезды, так же мы кольцо сейчас замыкаем вокруг Азовского моря, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что развитие транспортной инфраструктуры вокруг Азовского моря позволит развить туризм на этом направлении.

Туризм мы как такую здравницу, как драйвер развития новых регионов никогда не рассматривали на новых территориях. А сейчас мы такую ставим задачу, — добавил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в настоящее время власти рассматривают варианты создания гостиничных комплексов и здравниц на берегу Азовского моря с учетом всей необходимой для этого инфраструктуры.