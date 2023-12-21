Марат Хуснуллин сообщил об окончании ремонта дороги в Крым через новые регионы

В этом году в Херсонской и Запорожской областях под контролем ГК «Автодор» отремонтировали около 200 км автотрассы, пролегающей вдоль Азовского побережья. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы, — отметил он.

Марат Хуснуллин добавил, что параллельно специалисты ГК «Автодор» отремонтировали семь мостов в составе трассы.

Кроме дорожного полотна обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около 2 тыс. дорожных знаков и более 2 км бордюрного камня. Также были укреплены откосы, нанесена разметка, — рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По словам специалистов, передвижение по обновленным автотрассам станет комфортным и для транзитного транспорта, и для самих жителей этих регионов.