Марат Хуснуллин: «За одиннадцать месяцев в Крыму введено 1,19 млн кв. метров жилья»

В городе Москве Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провели двустороннюю рабочую встречу. Как отметил Марат Хуснуллин, в ходе мероприятия обсуждались пути решения имеющихся вопросов, а также были актуализированы все приоритетные задачи до 2030 года, поставленные ранее Президентом России Владимиром Путиным.
Вице-премьер подчеркнул, что Республика Крым демонстрирует достаточно высокие результаты комплексной работы.
За одиннадцать месяцев введено 1,19 млн кв. метров жилья. В дорожной сфере почти 480 км обновленного полотна. Ввод в эксплуатацию двух новых дорог от Донского до Перевального обеспечил быстрый и удобный подъезд с федеральной трассы «Таврида» в объезд Симферополя по направлению к Южному берегу. Также ведется модернизация транспортной инфраструктуры. Все это напрямую влияет на социально-экономическое развитие республики. Вместе с тем для повышения качества жизни в регионе предстоит сделать еще немало, – сказал Заместитель Председателя Правительства России.
В свою очередь, Сергей Аксенов выразил Марату Хуснуллину признательность за постоянное внимание к Крыму, в том числе в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».
Благодарю за помощь в решении стоящих перед республикой задач. Темпы строительства социально значимых объектов в Крыму в различных сферах не снижается. В частности, до конца текущего года ожидается завершение строительства общеобразовательной школы на 800 мест в микрорайоне Челноковского массива в Феодосии. В настоящее время проводится итоговая проверка государственного строительного надзора. Также запланировано закончить в полном объеме реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком с доведением мощности до 15 тыс. кубометров в сутки. Уже сейчас ведется подготовка к пусконаладочным работам «под нагрузкой», формируется комплект приемо-сдаточной документации. Уверен, что при дальнейшей поддержке Правительства России нам удастся реализовать еще немало масштабных и перспективных проектов, – считает Глава Крыма.
Помимо этого, стороны остановились на темах ремонта и строительства дорог, модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, работы республики по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», стартовавшему в январе 2025 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия