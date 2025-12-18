Марат Хуснуллин: «За одиннадцать месяцев в Крыму введено 1,19 млн кв. метров жилья»

Вице-премьер подчеркнул, что Республика Крым демонстрирует достаточно высокие результаты комплексной работы.

За одиннадцать месяцев введено 1,19 млн кв. метров жилья. В дорожной сфере почти 480 км обновленного полотна. Ввод в эксплуатацию двух новых дорог от Донского до Перевального обеспечил быстрый и удобный подъезд с федеральной трассы «Таврида» в объезд Симферополя по направлению к Южному берегу. Также ведется модернизация транспортной инфраструктуры. Все это напрямую влияет на социально-экономическое развитие республики. Вместе с тем для повышения качества жизни в регионе предстоит сделать еще немало, – сказал Заместитель Председателя Правительства России.

В свою очередь, Сергей Аксенов выразил Марату Хуснуллину признательность за постоянное внимание к Крыму, в том числе в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Благодарю за помощь в решении стоящих перед республикой задач. Темпы строительства социально значимых объектов в Крыму в различных сферах не снижается. В частности, до конца текущего года ожидается завершение строительства общеобразовательной школы на 800 мест в микрорайоне Челноковского массива в Феодосии. В настоящее время проводится итоговая проверка государственного строительного надзора. Также запланировано закончить в полном объеме реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком с доведением мощности до 15 тыс. кубометров в сутки. Уже сейчас ведется подготовка к пусконаладочным работам «под нагрузкой», формируется комплект приемо-сдаточной документации. Уверен, что при дальнейшей поддержке Правительства России нам удастся реализовать еще немало масштабных и перспективных проектов, – считает Глава Крыма.

Помимо этого, стороны остановились на темах ремонта и строительства дорог, модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, работы республики по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», стартовавшему в январе 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым