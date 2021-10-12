Маргарита Потапова из Керчи – чемпионка России по шахматам в блице

На проходящем в Сочи в гранд-отеле «Жемчужина» чемпионате России по шахматам среди мужчин и женщин определили сильнейших в блице.

Чемпионкой страны в этой дисциплине стала керчанка Маргарита Потапова (тренер – Оксана Грицаева), набравшая 10,5 очка из 13 возможных.

(тренер – Оксана Грицаева), набравшая 10,5 очка из 13 возможных. По 9,5 очка завоевали Дарья Юрасова из Санкт-Петербурга и Елена Томилова из Симферополя. По дополнительным показателям «серебро» досталось Юрасовой, «бронза» – Томиловой.

из Симферополя. По дополнительным показателям «серебро» досталось Юрасовой, «бронза» – Томиловой. Наталья Ильина из Керчи заняла 36-е место (7 очков), Татьяна Василевич из Евпатории – 40-е (7 очков), а Оксана Грицаева из Феодосии – 50-е (6,5 очка).

Всего в женском турнире приняли участие 94 спортсменки, в числе которых были 9 международных гроссмейстеров, 10 международных мастеров и 28 мастеров ФИДЕ.

В соревнованиях мужчин победу праздновал Владислав Артемьев из Татарстана (12 очков), второе место занял москвич Алексей Сарана (10), третье – Константин Сакаев из Санкт-Петербурга (9,5). Среди крымских шахматистов лучший результат показал симферополец Александр Тряпишко – 31-е место, 8,5 очка. Феодосиец Сергей Трушников финишировал 56-м (7,5 очка), симферопольцы Александр Трускавецкий – 67-м (7,5) и Илья Дерябин – 71-м (7,5).

За титул сражались 217 спортсменов, в том числе 34 гроссмейстера, 32 мастера и 19 мастеров ФИДЕ.