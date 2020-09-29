Марина Хисенко — победитель национальной премии «Студент года – 2020» в Севастополе — студентка четвертого курса Севастопольского государственного университета.

В рамках данного этапа также были награждены участники в номинациях «интеллект года», «спортсмен года», «иностранный студент года», «председатель совета обучающихся года», «творческая личность года», «общественник года», «студенческое медиа года», а также вручен специальный приз жюри, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

СПРАВКА: Российская национальная премия «Студент года» — уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия учреждена в 2014 году (на территории Севастополя — с 2015) и проводится в более чем 70 субъектах Российской Федерации. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Учредителями программы в Севастополе являются Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя и Всероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» при поддержке всех высших учебных заведений города Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя