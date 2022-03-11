Мария Литовко: «Нулевая ставка НДС поддержит севастопольский турбизнес»

Правительство России приняло решение ввести нулевую ставку НДС для компаний, которые инвестируют или планируют вкладываться в создание и реконструкцию туристических объектов. Льгота будет действовать пять лет с момента ввода обновленного или построенного объекта в эксплуатацию. Рассчитывать на нулевой НДС вместо 20-процентного смогут и владельцы уже существующих гостиниц, отелей и других средств размещения. Для них льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.

В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для её ускоренного развития. Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определён ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьер России Дмитрия Чернышенко.

Льготы будут предоставлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который также предполагает различные субсидии.

Севастополь имеет большой туристический потенциал, для комфортного пребывания наших туристов нужно увеличивать номерной фонд и реставрировать уже имеющийся в регионе. Считаю, что нулевая ставка НДС сроком на пять лет для новых и отремонтированных средств размещения – один из актуальных способов развития отрасли и поддержания туристического бизнеса в Севастополе, – говорит заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Как отмечают в правительстве Севастополя, все эти меры, безусловно, помогут развитию сферы в регионе.