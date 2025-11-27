24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, «парламентский саммит» антироссийского проекта «Крымская платформа». В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, «когда Крым будет возвращен Украине».

Никакой Крым Банковая никогда не вернет, потому что Крым — это не только территория. Крым — это люди, это нынешние поколения, это будущие поколения и это те поколения, которые его защищали, создавали и по-настоящему любили, — оценила заявление Стефанчука Захарова.

Она подчеркнула, что очередной саммит так называемой «Крымской платформы», задуманной для тиражирования антироссийских нарративов, не имеет ничего общего ни с Крымом, ни с Севастополем, а также напомнила, что крымчане сделали свой выбор в 2014 году и остались в составе РФ даже несмотря на угрозы украинских радикалов «утопить полуостров в крови».

Об истинном отношении режима Зеленского к жителям Крыма и Севастополя, которых на Банковой собираются якобы освобождать, говорит то, что в день проведения в Швеции этого сборища ВСУ предприняли попытку массированной атаки с применением ракет и беспилотников против гражданских объектов на полуострове. Все воздушные цели были поражены российской системой ПВО. Вот такие вот заботы проявляет режим Зеленского относительно тех, кого хочет, как они там говорят, «освободить» путем убийства, — констатировала официальный представитель МИД.

источник: РИА Новости Крым