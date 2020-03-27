Марк Станиславский и Артем Червяков — победители Отборочных соревнований по боксу

Севастопольцы Марк Станиславский (весовая категория – до 52 кг) и Артем Червяков (до 54 кг) стали победителями Отборочных соревнований по боксу среди юношей 13-14 лет (2006-2007 гг. р.) на призы Вооруженных сил Российской Федерации.