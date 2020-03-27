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Марк Станиславский и Артем Червяков - победители Отборочных соревнований по боксу
фото: Федерация бокса Севастополя

Марк Станиславский и Артем Червяков — победители Отборочных соревнований по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:25 27.03.2020

Севастопольцы Марк Станиславский (весовая категория – до 52 кг) и Артем Червяков (до 54 кг) стали победителями Отборочных соревнований по боксу среди юношей 13-14 лет (2006-2007 гг. р.) на призы Вооруженных сил Российской Федерации.

Турнир, посвященный памяти Героя России, гвардии подполковника спецназа ВДВ Анатолия Лебедя, перед введением тотального карантина в стране прошел в подмосковном Подольске. Ребята тренируются соответственно в СШ № 7 (тренер – Игорь Петров) и СШОР № 4 (Александр Денисов), — сообщает «Крымский спорт».

 

Марк Станиславский и Артем Червяков - победители Отборочных соревнований по боксу

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