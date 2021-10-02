Маркетплейс Benefakta — когда есть необходимость в покупке товаров медицинского назначения

Товары медицинского назначения — продукция весьма специфическая. И не имеет значения приобретаете вы её для личного использования, или же тогда, когда речь идёт о рабочих моментах. Суть одна — такие товары априори должны быть отменного качества, сертифицированы должным образом, от брендов, репутация которых не подлежит сомнению. Проблема в том, что такого рода предложений на современном рынке — в сети Интернет, в первую очередь — «пруд-пруди», а стало быть и сделать выбор бывает непросто. Плюс к этому: далеко не все торговые площадки сегодня реализуют товары априори добротные, так что риск приобрести продукцию «в минусе» весьма велик.

Патовая ситуация? Тот случай, когда нет другого выхода, а есть только возможность действовать наобум, в надежде, что повезёт? Не так. Качественные платформы такого толка есть. К примеру, маркетплейс Benefakta.

Мы объединяем покупателей с поставщиками по принципу «одного окна». На нашей платформе можно приобрести все: от расходных материалов до эксклюзивного медицинского оборудования. Мы занимаемся оборудованием и поставками как для медицинских учреждений, так и для специалистов разного профильного направления, — поясняют в компании.

И когда специалисты Benefakta говорят «можно приобрести всё», то ничуть не преувеличивают. В каталоге интернет-магазина представлены товары практически всех категорий, относящихся к сфере медицины, в том числе ветеринарной. Кроме того, есть продукция, связанная с:

косметологией

обеспечением хоздеятельности (как в бизнесе, так и в домашнем хозяйстве)

а также предназначенная для лабораторий

Маркетплейс Benefakta: от заказа до доставки

Здесь стоит отметить такой момент: команда Benefakta ставит перед собой амбициозные задачи — войти в ТОП-10 популярных маркетплейсов мира. До достижения цели остались считанные шаги, а всё потому, что компания во главу угла ставит комфорт клиентов. Как в том, что касается поиска необходимых товаров, так и в процессах, когда «дело доходит до дела». То есть, при оформлении заказа, и доставки его покупателю. Так:

есть возможность приобретать как единичные товары, так и оптовые партии;

предусмотрен как наличный, так и безналичный расчёт;

компания работает как с юридическими, так и с физическими лицами.

И! Компания Benefakta чётко прописала алгоритм действий (многие фирмы этого не делают в принципе) на тот случай, если есть необходимость в возврате товара. Подчёркивают: продукцию, которая по каким-либо причинам не подошла, можно отправить назад (вернуть или поменять на другой товар) без лишних бюрократических проволочек. Разумеется, в рамках норм, установленных законодательством.

Маркетплейс Benefakta — не покупатель, но партнёр

Ещё одна особенность Benefakta: маркетплейс ориентирован на сотрудничество с продавцами товаров соответствующего профиля.

Производители, у которых есть собственная лицензированная продукция, но, возможно, нет своего сайта, могут присоединится к нам! Размещая свой товар на нашем маркетплейсе компании получают новую аудиторию клиентов, поток которых мы обеспечиваем с помощью активного маркетинга, — поясняют специалисты Benefakta.

Распродажи, скидки, акции, постоянно пополняемый ассортимент, актуальные на конкретный момент товары… В компании уверены: путь к сердцу клиента лежит через высокий уровень сервиса даже в деталях. Будь-то решение технических задач, или же качество продукции, которое Benefakta гарантирует как по поводу «мелочей» — вроде тех же одноразовых масок, так и тогда, когда речь идёт о высококлассном оборудовании.