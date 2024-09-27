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Маркировочное оборудование: вы рискуете остановкой производства, если не проводите диагностику
иллюстрация: маркировку.рф

Маркировочное оборудование: вы рискуете остановкой производства, если не проводите диагностику

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 19:30 27.09.2024

Каплеструйное маркировочное оборудование — сердце вашего производственного процесса. Даже кратковременная его остановка может привести к серьёзным финансовым потерям. Средний простой из-за поломки может длиться до 90 дней, а стоимость ремонта может достигать 50 тыс. рублей. Это без учета потерь на транспортировку и остановку линии. Зачем доводить до этого?

По опыту: диагностика позволяет в 3 из 10 случаев обнаружить и устранить проблему, прямо во время визуального осмотра. Профилактика позволяет избежать внезапных поломок и внеплановых простоев, обеспечивая стабильную работу оборудования.

Преимущества проведения современных диагностик:

  1. Минимизация рисков: вы выявляете потенциальные проблемы до того, как они приведут к дорогостоящим поломкам.
  2. Экономия на ремонте: диагностика в разы дешевле, чем полный ремонт, который может обойтись в десятки тысяч рублей.
  3. Сохранение производственного графика: ваша линия продолжает работать без остановок, что критично для выполнения обязательств перед клиентами.
  4. Оперативное устранение неполадок: в 30% случаев поломки можно исправить сразу, не дожидаясь серьёзных последствий.

Не доводите оборудование до критического состояния — проводите вовремя диагностику и работайте без простоев!

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