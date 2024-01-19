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Маршрут будет востребованный: из Ялты в Мариуполь отправился первый рейсовый автобус

Маршрут будет востребованный: из Ялты в Мариуполь отправился первый рейсовый автобус

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:49 19.01.2024

В пятницу, 19 января, в 11:00 первый автобусный рейс отправился из Ялты в Мариуполь. За 10 часов пути автобус преодолеет около 600 километров и сделает остановки в Алуште, Симферополе, Джанкое, Геническе, Акимовке, Мелитополе и Бердянске. Водители будут меняться каждые четыре часа.

Перевозчик обеспечил комфорт для пассажиров. Новейший автобус на 49 мест оснащен климат-контролем, холодильником, под каждым сиденьем есть зарядка для мобильных телефонов, – сообщили в минтрансе Крыма.

Стоимость билета до конечной станции — 2500 рублей. В минтрансе уверены, новый маршрут будет востребованным. Особенно летом. Уточняется, что маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами, рейсы будут выполняться ежедневно.

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Ранее в министерстве транспорта РК сообщали, что в настоящее время регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам «Джанкой — Геническ», «Симферополь — Бердянск», «Симферополь — Мелитополь», «Ялта — Геническ», «Ялта — Мелитополь», «Симферополь — Скадовск», «Евпатория — Симферополь — Геническ», «Евпатория — Мелитополь» и «Ялта — Минск».

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