Март: какие законы вступают в силу в России

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Прибавки для пенсионеров
Дома и земля
Земельные участки в границах населенных пунктов и садовых товариществ придется осваивать. Норма на трехлетнее освоение была предусмотрена и раньше, но теперь отсчет начинается заново с 1 марта для тех, у кого земля уже была. По участкам, приобретенным после 1 марта, сроки освоения будут считать с момента регистрации прав. По земле для строительства, после истечения трехлетнего срока начнется отсчет пятилетнего, в течение которого собственник должен построить и оформить здание.
Другой новый закон обязывает сразу же регистрировать построенные дома. До сих пор ставить здания на кадастровый учет и регистрировать на них права было не обязательно. Теперь Росреестр усилит выявление нарушений и будет штрафовать нарушителей — от 1,5 до 2 тысяч рублей для граждан.
Кстати, построить дом можно будет по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, где размещаются деньги заказчика до окончания стройки. Также при строительстве дома через механизм эскроу теперь можно использовать средства материнского капитала.
Еще с марта нельзя совершать любые сделки с участками, границы которых не обозначены в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Оформить права на здание на таком участке тоже не получится. Новое положение распространяется на все категории земель и позволит защитить покупателей от мошеннических схем с продажей земли.
Безопасные кредиты
Работникам и работодателям
Теперь работодатель обязан компенсировать работнику все неиспользованные отгулы при увольнении. Дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.
Сотрудники со своего письменного согласия и поручения работодателя смогут стать наставниками для своих коллег. Этот вид работы должен быть оплачиваемым. Сроки и условия пропишут в трудовом договоре или допсоглашении.
Медицинский блок
С марта в стране вводятся единые стандарты реабилитации инвалидов и комплексная система их поддержки: от социально-психологической и медицинской до образовательной и профориентационной. Ранняя помощь детям до трех лет с нарушениями в развитии выделяется в отдельное направление реабилитации.
Продажа просроченных лекарственных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе аптеки на основе данных маркировки.
Священников пустят в реанимацию даже во внеурочное время, если проведение обряда не помешает другим пациентам и действиям медперсонала. Клиники обязаны иметь ответственного за организацию посещений, в каждой больнице должна быть выделена комната для проведения богослужений. Пациентов в инфекционных боксах во время карантина посещать нельзя.
На заметку потребителю
C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона — раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено.
Энергетические напитки теперь нельзя продавать несовершеннолетним. То же касается потенциально опасных газосодержащих товаров. Например, баллончиков для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании. Продавец обязан отказать в приобретении, если у покупателя нет паспорта, а сомнения в его возрасте есть.
Все кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания будут приравнены к никотиносодержащей продукции. Это значит, их тоже нельзя продавать детям.
Кассовые аппараты теперь должны появиться на розничных рынках. Исключение — ярмарки выходного дня, ИП на патентах с определенными видами деятельности (например, производители «молочки» или овощных консервов), организации на едином сельхозналоге с площадью торговых мест до 15 «квадратов».
Чеки в кафе и ресторанах будут обязаны выдать до оплаты заказа.
Кстати, зарегистрировать кассовые аппараты можно в упрощенном режиме, а с 1 сентября 2025 года будут добавлены два новых способа регистрации: через «Госуслуги» или через кабинет производителя контрольно-кассовой техники. Уже сейчас при согласии покупателя можно обойтись электронным чеком в приложении «Мои чеки онлайн».
И другие изменения…
…автомобилистам: снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца. Также прежний владелец после продажи сможет сразу снять машину с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через «Госуслуги». Из обязательных документов для регистрации автомобиля в случае смены владельца исключен полис ОСАГО.
…собственникам МКД: для проведения заочных голосований с помощью информсистем нужно использовать только ГИС ЖКХ или ее региональные аналоги. Информация о проведении собрания и его итогах будет автоматически направляться собственникам на «Госуслуги».
…иноагентам: им придется открыть специальные счета в российских уполномоченных банках. Туда должны поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, а также от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
Получать деньги любым другим способом запрещено, а распоряжаться средствами со спецсчетов можно только после снятия статуса иноагента.
источник: РИА Новости Крым
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