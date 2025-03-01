Март: какие законы вступают в силу в России

С 1 марта бывшие военнослужащие и правоохранители получат прибавку к пенсии в размере 9,5%. До этого пенсии военным увеличивали на 5,1% с 1 октября 2024 года. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской выплатой. После индексации средний размер пенсии военных достигнет 43 тысяч рублей. Еще традиционные прибавки получат те, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в феврале, в марте прибавят к пенсии 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет получивших первую группу инвалидности. Во всех случаях все оформят беззаявительно.

Дома и земля

Земельные участки в границах населенных пунктов и садовых товариществ придется осваивать. Норма на трехлетнее освоение была предусмотрена и раньше, но теперь отсчет начинается заново с 1 марта для тех, у кого земля уже была. По участкам, приобретенным после 1 марта, сроки освоения будут считать с момента регистрации прав. По земле для строительства, после истечения трехлетнего срока начнется отсчет пятилетнего, в течение которого собственник должен построить и оформить здание.

Другой новый закон обязывает сразу же регистрировать построенные дома. До сих пор ставить здания на кадастровый учет и регистрировать на них права было не обязательно. Теперь Росреестр усилит выявление нарушений и будет штрафовать нарушителей — от 1,5 до 2 тысяч рублей для граждан. Кстати, построить дом можно будет по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, где размещаются деньги заказчика до окончания стройки. Также при строительстве дома через механизм эскроу теперь можно использовать средства материнского капитала. Еще с марта нельзя совершать любые сделки с участками, границы которых не обозначены в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Оформить права на здание на таком участке тоже не получится. Новое положение распространяется на все категории земель и позволит защитить покупателей от мошеннических схем с продажей земли.

Безопасные кредиты

С 1 марта можно будет установить запрет на выдачу кредитов самому себе сразу во всех банках и микрофинансовых организациях страны. Речь не только о дистанционных заявках через приложение банка, но и об очных запросах в отделениях. Так законодатель защищает граждан не только от мошенников, но и от собственных вспышек кредитной активности. Пока самозапрет можно зафиксировать на «Госуслугах». С сентября такая возможность должна появиться и в МФЦ.

Еще с начала весны в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» и «Изучите все условия кредита». Такие предупреждения должны занимать минимум 5% рекламной площади объявления.

Работникам и работодателям

Теперь работодатель обязан компенсировать работнику все неиспользованные отгулы при увольнении. Дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Узнайте больше: В Крыму - ограничения на проезд по 80 мостам Сотрудники со своего письменного согласия и поручения работодателя смогут стать наставниками для своих коллег. Этот вид работы должен быть оплачиваемым. Сроки и условия пропишут в трудовом договоре или допсоглашении.

Во всех регионах будут созданы межведомственные комиссии, которые займутся профилактикой зарплатных долгов. В нее войдут представители профсоюзов, Минтруда и Роструда, силовых и других ведомств. Закон призван защитить права работающих граждан.

Медицинский блок

С марта в стране вводятся единые стандарты реабилитации инвалидов и комплексная система их поддержки: от социально-психологической и медицинской до образовательной и профориентационной. Ранняя помощь детям до трех лет с нарушениями в развитии выделяется в отдельное направление реабилитации.

Продажа просроченных лекарственных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе аптеки на основе данных маркировки. Священников пустят в реанимацию даже во внеурочное время, если проведение обряда не помешает другим пациентам и действиям медперсонала. Клиники обязаны иметь ответственного за организацию посещений, в каждой больнице должна быть выделена комната для проведения богослужений. Пациентов в инфекционных боксах во время карантина посещать нельзя.

На заметку потребителю

C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона — раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Энергетические напитки теперь нельзя продавать несовершеннолетним. То же касается потенциально опасных газосодержащих товаров. Например, баллончиков для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании. Продавец обязан отказать в приобретении, если у покупателя нет паспорта, а сомнения в его возрасте есть. Все кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания будут приравнены к никотиносодержащей продукции. Это значит, их тоже нельзя продавать детям. Кассовые аппараты теперь должны появиться на розничных рынках. Исключение — ярмарки выходного дня, ИП на патентах с определенными видами деятельности (например, производители «молочки» или овощных консервов), организации на едином сельхозналоге с площадью торговых мест до 15 «квадратов». Чеки в кафе и ресторанах будут обязаны выдать до оплаты заказа. Кстати, зарегистрировать кассовые аппараты можно в упрощенном режиме, а с 1 сентября 2025 года будут добавлены два новых способа регистрации: через «Госуслуги» или через кабинет производителя контрольно-кассовой техники. Уже сейчас при согласии покупателя можно обойтись электронным чеком в приложении «Мои чеки онлайн».

И другие изменения…