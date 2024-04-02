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Мартовское таяние снегов в горах обеспечило полноводность рек и наполнение водохранилищ
Фото: pikist.com

Мартовское таяние снегов в горах Крыма обеспечило полноводность рек и наполнение водохранилищ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:49 02.04.2024

В марте выпавшие осадки по территории речных бассейнов распределялись неравномерно. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в бассейнах рек Демерджи и Кучук-Узенбаш выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков, в бассейнах рек Коккозка, Черная, Дерекойка, Салгир, Малый Салгир — в пределах нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 50-71 % нормы.

22 марта в горном Крыму вновь выпал снег, который сошел 23 марта, а 26 марта образовалось новое снегонакопление. Сугробы на плато Ай-Петри достигали 25 см. Таяние снегов в горах Крыма привело к тому, что в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Особенно высокой она оказалась в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, и Биюк-Карасу за счет сбросов воды из расположенных в верховьях водохранилищ, — рассказали гидрологи.

Приток воды в крымские водохранилища в марте (в млн. кубометров) составил: Белогорское – 4,9, Симферопольское – 4,5, Счастливенское – 2,3,  Чернореченское – 8,6.

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К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 203, 9 млн. кубометров, что всего на 0,3 куба меньше, чем месяц назад.

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