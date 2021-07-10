Маски сброшены: на Украине готовы депортировать из Крыма до полумиллиона русских

Украинские власти не исключают «депортацию» россиян из Крыма после «возвращения» полуострова. Такое заявление сделал не просто какой-то политик-националист, а вице-премьер, министр «по вопросам реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников. И это можно считать официальной позицией властей «незалежной».

Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление … Сегодня там (в Крыму) уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России, – приводит его слова РИА Новости.

Резников не уточнил, как собирается отделять «чистых» от «нечистых», но пообещал, что, минимум, 500 тысяч «выдворят» с территории полуострова.

Что примечательно в этих словах? А то, что Киев перестал тиражировать лицемерные обещания «заботы о крымчанах» и заявляет цинично и честно. Понятно, что все это «влажные мечты». Но на такие публичные наглые слова не ответить было нельзя. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий киевских властей по возвращению полуострова и «депортации» российских граждан.

Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял, — сказал РИА Новости Форманчук.

Глава Общественной палаты Крыма призвал киевские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по возвращению Крыма.

Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным, — сказал Форманчук.