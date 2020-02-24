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Масленица пришла! Сотрудники МЧС Крыма работают в спецрежиме
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Масленица пришла! Сотрудники МЧС Крыма работают в спецрежиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:54 24.02.2020

В МЧС Крыма отмечают: проводы зимы сопровождаются массовыми гуляниями в городах и районах Республики, где всегда собирается большое количество людей. На всей территории полуострова началось празднование Масленицы, одновременно с этим крымские спасатели приступили к выполнению комплекса мероприятий по недопущению чрезвычайных происшествий и травматизма людей на них в период праздничных мероприятий, которые во многих городах завершатся традиционным сожжением чучела.

Проводы зимы сопровождаются массовыми гуляниями в городах и районах Республики, где всегда собирается большое количество людей. Поэтому соблюдение и обеспечение элементарных правил безопасности – основной приоритет в проведении Масленицы, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

Крымские спасатели совместно с руководителями муниципальных образований, заинтересованных министерств и ведомств осуществляют комплекс мероприятий, в рамках которых выполняют подготовительные и профилактические меры.

МЧС рекомендует всем жителям и гостям полуострова строго соблюдать элементарные правила личной и пожарной безопасности при празднованиях Масленицы.

Так, площадка для сожжения чучела должна находиться не менее чем в 50 м от зданий, строений и сооружений, обеспечена первичными средствами пожаротушения, а организаторы должны четко знать свои действия в случае возникновения ЧП. Также, на площадке обязателен контроль, за доступом граждан к открытому огню, особенно детей.

Во время сжигания чучела Масленицы необходимо соблюдать правила безопасности:

  • поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;
  • чучело нужно устанавливать на устойчивой поверхности, при этом необходимо учесть силу и направление ветра, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание стоящих рядом строений, сооружений и построек;
  • место сжигания чучела должно быть огорожено от людей по всему периметру на расстоянии не ближе 10 м;
  • не оставляйте без присмотра горящее чучело;
  • убедитесь, что его остатки потушены;
  • при сжигании чучела необходимо иметь при себе первичные средства пожаротушения: должно быть не меньше двух порошковых огнетушителей объемом не менее пяти литров;
  • особое внимание во время праздника уделите вопросу безопасности детей, не допускайте их самостоятельного сжигания чучела.

В случае непредвиденной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101».

Масленица пришла! Сотрудники МЧС Крыма работают в спецрежиме

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