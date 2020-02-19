Масленица скоро! В Симферополе уже начали отмечать

Широкое празднование Масленицы состоится в столице Крыма 1 марта. С 11:30 до 14:00 маленьких жителей Симферополя ждёт насыщенная программа в Детском парке, где будут организованы театрализованное представление, народные игры, конкурсы и интерактивы. Завершится «Прощёное воскресенье» сжиганием чучела и поеданием блинов на скорость, – цитирует пресс-служба начальника управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурику Дрибную.

Кроме того, в сквере имени Тренёва в этот день пройдут фольклорные гуляния «Широкая Масленица». Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится ориентировочно до 17:00.