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Скоро Масленица!

Масленица скоро! В Симферополе уже начали отмечать

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 20:22 19.02.2020

Культурно-массовые мероприятия, посвященные Масленице, в Симферополе стартуют уже 19 февраля.

Масленица скоро! В Симферополе уже начали отмечать

Широкое празднование Масленицы состоится в столице Крыма 1 марта. С 11:30 до 14:00 маленьких жителей Симферополя ждёт насыщенная программа в Детском парке, где будут организованы театрализованное представление, народные игры, конкурсы и интерактивы. Завершится «Прощёное воскресенье» сжиганием чучела и поеданием блинов на скорость, – цитирует пресс-служба начальника управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурику Дрибную.

Кроме того, в сквере имени Тренёва в этот день пройдут фольклорные гуляния «Широкая Масленица». Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится ориентировочно до 17:00.

Масленица скоро! В Симферополе уже начали отмечать

Масленица скоро! В Симферополе уже начали отмечать

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